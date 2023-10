Dober odpor Budućnosti

15.10.2023 | 09:30

Jan Špan (Foto: Liga ABA)

Podgorica - Košarkarji Krke so v 3. krogu lige Aba izgubili z Budućnostjo z 69:82 (20:24, 34:45, 57:64).

* Dvorana Morača, gledalcev 1200, sodniki: Nikolić, Obrknežević (oba Srbija), Kardum (Hrvaška).

* Budućnost: Mihailović 3 (1:2), Magee 6 (1:1), Ross 5, Slavković 3, Makoundou 13 (3:6), Grbović 4 (4:4), Jagodić Kuridža 3 (1:1), Williams 10, Wright 17 (3:4), Popović 7, Paul 11.

* Krka: Hamilton 9 (3:6), Stergar 17 (4:6), Cerkvenik 13 (4:7), Jurković 2 (0:1), Špan 9 (1:2), Škedelj 2, Radovanović 4, Macura 13 (5:8).

* Prosti meti: Budućnost 13:18, Krka 17:30.

* Met za tri točke: Budućnost 11:32 (Paul 3, Wright 2, Makoundou 2, Magee, Ross, Slavković, Popović), Krka 4:20 (Špan 2, Cerkvenik, Stergar).

* Osebne napake: Budućnost 24, Krka 21.

* Pet osebnih: Paul (40.).

Košarkarji Krke po tretjem nastopu v ligi Aba ostajajo pri zmagi iz uvodnega kroga v gosteh z FMP. Za razliko od dvoboja prejšnji teden doma s Partizanom, ki so ga visoko izgubili, so včeraj v Podgorici pokazali povsem drug obraz in vse do konca ogrožali pričakovano zmago Budućnosti.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so manjko igralcev v kadru - v Črni gori je zaigralo le osem košarkarjev - nadomestili z nepopustljivo in zbrano igro. Tekmeca so v skoku nadigrali z 38:29 in v napadu ujeli 14 odbitih žog, ter posledično na začetku zadnje četrtine zaostajali za favoriziranim tekmecem zgolj 59:64.

Kljub dobremu odporu Krkaši niso imeli strelskega večera. Zgrešili so kar 13 prostih metov in zadeli zgolj štiri trojke.

Leon Stergar je dosegel 17 točk (met 6:11), po 13 sta jih dodala Miha Cerkvenik (11 skokov) in Jurij Macura (5 skokov), Jan Špan pa se je izkazal z devetimi točkami in 11 podajami.

Izjavi po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke:

»Čestitke Budučnosti za zasluženo zmago. Imajo zelo močno postavo, po Crveni zvezdi in Partizanu najmočnejšo. Iz te tekme se lahko samo kaj naučimo. Mislim, da smo odigrali povsem korektno tekmo. Lahko sem zadovoljen skoraj z vsem, predvsem z obdobjem od polovice druge četrtine do zadnjih treh minut. Imeli smo samo enega pravega organizatorja igre, bili smo brez Cousinsa in Bačvića. Na Španu je bil velik pritisk, kar se je odražalo v njegovem slabšem metu, je pa zato imel kar 11 podaj. Dobili smo skok in če moram še kaj izpostaviti, bi bilo čisto drugače, če ne bi zgrešili 13 od 30 prostih metov. Če bi zadeli vsaj polovico od teh, bi bili še bližje. Budučnosti želim vse najboljše v nadaljevanju sezone in vidimo se v Novem mestu.«

Petar Mijović, trener Budučnosti:

»Najpomembneje je, da smo po težke gostovanju in poti v Ankaro, to tekmo dobili. Prvi 16 minut prvega polčasa smo dobro igrali, potem pa gostom dovolili, da so dosegli serijo košev. Igrali smo premehko v obrambi, Krka je prišla celo na šest točk zaostanka. Nisem pričakoval, da bomo briljirali, vseeno pa bi morali igrati bolje v daljšem obdobju.«

Krka bo naslednji teden v sredo v domačem prvenstvu Nova KBM, kjer je v uvodnih treh krogih tekmeca premagala s povprečno 33 točkami razlike, gostila Ilirijo, v ligi Aba pa se bo v soboto doma srečala z Zadrom.

STA; M. K.

