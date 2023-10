ŠD SU še brez poraza, do pomembne zmage tudi Krka

15.10.2023 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Novo mesto/Ljubljana - V 1. SNTL za moške so po dveh odigranih krogih brez poraza še tri ekipe. Aktualni državni prvak Maribor je v gosteh s 4:0 premagal Kemo Murexin I, novomeški ŠD SU je bil doma s 4:1 boljši od Tempa, Savinja I pa je v Mengšu kot domačin slavila s 4:0. Do pomembne zmage v boju za obstanek je proti Kajuh-Slovanu v gosteh prišla Krka, prav tako v gosteh pa je s 4:1 proti Fužinar Inter Diskont I zmagala tudi Mura Sobota I.

ŠD SU

Že v začetku tedna je ŠD SU doma po dveh posamičnih zmagah Uroša Slatinška in eni Jure Slatinška, ki sta bila uspešna tudi v igri dvojic, premagal Velenjčane. Za Tempo je do zmage proti Marku Gazvodi prišel le Patrik Videc. Za Velenjčane sta igrala še Tadej Vodušek in Andrej Godec.

KRKA

Najbolj napeto v drugem krogu je bilo na Kodeljevem, kjer je Krka slavila v igri dvojic. Aljaž Šmaljcelj in Neven Karković sta brez izgubljenega niza premagala Andraža Novaka in Bora Brodnjaka. V posamičnih dvobojih sta za goste do zmag prišle še Denis Pintar proti Filipu Mušiću in Matej Mamut proti Brodnjaku ter v odločilni sedmi tekmi še Šmaljcelj, ki je bil boljši od mladega Mušića. Za Kodeljevčane je obe svoji posamični tekmi dobil Novak, ki je bil boljši od Mamuta in Pintarja, eno pa Brodnjak, ki je premagal Šmaljclja.

Izidi 2. kroga: Kema Murexin I – Maribor 0:4, Kajuh-Slovan – Krka 3:4, ŠD SU – Tempo 4:1, Savinja I – Mengeš 4:0, Fužinar Inter Diskont I – Mura Sobota I 1:4.

Vrstni red: Maribor 4 (8:0), ŠD SU 4 (8:2), Savinja I 4 (8:3), Mura Sobota 2 (7:5), Tempo 2 (5:6), Krka 2 (4:7), Kajuh-Slovan 0 (5:8), Mengeš 0 (1:8).

M. K.