Na Podbevškovi ranjena dva

15.10.2023 | 08:20

Včeraj ob 15.10 sta na Podbevškovi v Novem mestu trčili dve osebni vozili. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in opravili pregled kraja nesreče ter odklopili akumulatorja na vozilih.

Padla kolesar ...

Ob 15.19 je v Rumanji vasi, občina Straža, padel kolesar in se poškodoval. Reševalci NMP Novo mesto so ga kolesarja na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto.

... in motorist

Ob 17.19 je v naselju Zagozdac, občina Črnomelj, padel motorist in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali reševalcem in usmerjali promet.

Gorelo pri romskem naselju

Ob 18.45 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm, občina Krško, na dveh lokacijah gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so požara pogasili in preprečili nadaljnje širjenje ognja v naravno okolje.

Zagorel avto na parkirišču

Ob 19.06 je v Leskovcu pri Krškem na parkirnem prostoru zagorelo osebno vozilo. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili občani, gasilci PGE Krško pa so s termovizijsko kamero preventivni pregledali vozilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Sevnica občina danes med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.