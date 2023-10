XIX. likovna kolonija Krmelj 2023: Na koloniji tudi turistka, španska slikarka

15.10.2023 | 11:10

Predsednica likovne sekcije Svobode Ana Hočevar

Mentor Anton Zgonec

Moderator Iztok Kos je izročil priznanje tudi Jani Gole.

Štefka Hribar je bila med novinci XIX likovne kolonije.

Glasbeni tercet

Krmelj - V Galeriji Krmelj so na ogled postavili dela, ki so nastala na XIX. likovni koloniji Krmelj v organizaciji likovne sekcije Društva Svoboda Krmelj, ki jo vodi Ana Hočevar.

Na koloniji, ki je potekala konec avgusta, je sodelovalo 15 ljubiteljev likovne umetnosti. Večina, kar ducat, jih je ustvarjalo na prostem in pri gasilskem domu, trije pa so delali od doma. Pravzaprav pa so skoraj vsi, kot je to že običajno na kolonijah, zaključili dela doma.

Mentor, likovni pedagog Tone Zgonec iz Boštanja, je sicer opredelil teme in čeprav sta bili temi le dve, je prepustil ustvarjalcem dovolj svobode; bodisi, če so se odločili za slikanje pokrajine ob Hinji, ali se pač prepustili lastni domišljiji. Likovnemu ustvarjanju pa se je pridružila tudi turistka, akademska slikarka Margarida Garcia Andrev iz Barcelone, ki je bila na obisku v Krmelju. Zgonca je prijetno presenetilo zlasti delo Judite Rajnar Prosen, ki je upodobila knapca, jamskega škrata.

Likovnim ustvarjalcem so se pridružili še člani(ce) foto sekcije Društva Svoboda Krmelj Janko Jermančič, Nina Gole in Nevenka Flajs, ki se je tokrat predstavila kar v trojni vlogi, kot predsednica dejavnega društva Svoboda ter kot slikarka in fotografinja. Nekako samoumevno je že, da prav ona poskrbi tudi za odlično oblikovanje plakatov in katalogov. Tako je bilo tudi tokrat.

Razstava bo na ogled vse do začetka novembra, se pravi tudi ob osrednji slovesnosti praznika KS Krmelj, ki ga bodo obeležili 20. oktobra.

Predsednica sveta KS Krmelj Klementina Žvar se je zahvalila za organizacijo kolonije Ani Hočevar, ta pa je vsem sodelujočim, med katerimi je bila tudi sama, izročila posebna priznanja in lična darila. Za likovna dela so jih prejeli Ljubljančanka Antonija Petrič, Judita Rajnar Prosen iz Šentvida pri Stični, Radečanka Marija Oven, Mojca in Neža Musar iz Šentjanža, Uli Rupret in Tanja Košar iz Sevnice, Lana Hribar z Mirne ter Jana Gole, Štefanija Hribar in Martin Komljanc iz Krmelja.

Otvoritveno slovesnost je popestril ženski glasbeni trio, povezoval pa jo je Iztok Kos.

P. P.

