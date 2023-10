FOTO: Odprli nove prostore podružnične šole v Dolenji Nemški vasi

14.10.2023 | 11:30

Trak ob odprtju novih šolskih prostorov so prerezali (z leve proti desni) Rado Kostrevc, ki je bil ob začetku šolskega leta še ravnatelj OŠ Trebnje, zdaj pa dela na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, županja Trebnjega Mateja Povhe in v. d ravnateljice OŠ Trebnje Ana Kastigar.

Otroci so z mentorji pripravili pester kulturni program.

Razširjena šola v Dolenji Nemški vasi

Dolenja Nemška vas - Da bi razbremenili matično šolo v Trebnjem, se je trebanjska občina lotila razširitve podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Učenci so prvega septembra zakorakali v nove prostore, ki so jih na včerajšnji popoldanski slovesnosti tudi uradno predali namenu.

»Današnji dan ima poseben pomen, saj ni le praznik vseh, ki so z letošnjim šolskim letom zakorakali v nove prostore, ampak je pomemben mejnik tudi za matično šolo v Trebnjem. Uspešen zaključek projekta ni razrešil le prostorske stiske na šoli v Trebnjem, ampak je tudi zelo moderniziral tukajšnjo šolo v Dolenji Nemški vasi,« je v svojem govoru povedala v. d. ravnateljice Ana Kastigar.

Podružnična šola Dolenja Nemška vas je imela pred razširitvijo pet, zdaj pa se ponaša s petnajstimi učilnicami, novo kuhinjo, jedilnico, multimedijsko učilnico in knjižnico. »S prenovo in razširitvijo šole smo zagotovili boljše pogoje za učence in tudi učitelje. Tako bomo lahko nadaljevali s kakovostnim izobraževanjem, ki ga na naši šoli gojimo,« je še poudarila Kastigarjeva.

»Pa smo jo po 15. letih, ko je občina sprejela prve prostorske podlage za gradnjo, dočakali. Prenovo in dozidavo šolske stavbe v Dolenji Nemški vasi. Gre za največji projekt občine Trebnje v zadnjih desetih letih in za velik korak k razbremenitvi prostorske stiske matične šole v Trebnjem,« je dejala županja Trebnjega Mateja Povhe.

Z razširitvijo šole so pridobili 2.390 kvadratnih metrov novih šolskih prostorov, prenovili pa so tudi 460 kvadratnih metrov površin znotraj obstoječe šole. Investicija je znašala 5,2 milijona evrov, od tega je šolsko ministrstvo prispevalo 1,4 milijona evrov.

Po besedah županje je vlaganje v izobraževanje, vlaganje v prihodnost. »Ta nova šolska zgradba ni le prostor izobraževanja, temveč središče skupnosti, kjer se bodo naši otroci učili, razvijali in ustvarjali spomine za življenje,« je še poudarila.

Podružnično šolo Dolenja Nemška vas je lani obiskovalo okoli 100 otrok od 1. do 5 razreda, to šolsko leto pa jih je 299. Da so razbremenili matično šolo v Trebnjem in zapolnili oddelke, so se odločili, da s prvim septembrom šolo obiskujejo tudi učenci 1. in 2. razrede osnovne šole v Trebnjem.

»Vsi smo s prenovo in razširitvijo šole zadihali svež veter, svež zrak. Mislim, da je energija dobra, topla, vsi smo srečni in veseli. Število otrok se je precej povečalo, razlika je očitna. Na začetku smo bili malo glasnejši, zdaj pa smo se že navadili drug na drugega,« je dejala vodja Podružnične šole Dolenja Nemška vas Nadja Marn.

Slovesnosti sta se med drugim udeležila tudi Rado Kostrevc, ki je bil še pred dobrim mesecem dni ravnatelj OŠ Trebnje, zdaj pa je vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, in Iztok Žigon, vodja službe za investicije na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Učenci so skupaj z njihovimi učitelji pripravili zanimiv kulturni program, po končani slovesnosti pa so si vsi lahko tudi ogledali nove prostore šole.

Besedilo in fotografije: R. N.

