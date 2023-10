FOTO: V krožišču prevrnjen traktor s prikolico; poškodovala se je v gozdu

14.10.2023 | 08:20

Sinoči v krožišču v novomeškem Bršljinu (vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: FB PKD)

Sinoči ob 20.05 se je v krožišču med Ljubljansko in Andrijaničevo cesto v Novem mestu prevrnil voznik s traktorjem in prikolico. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, oljni madež posuli z vpojnim sredstvom, odklopili prikolico in nudili pomoč pri postavljanju vozila nazaj na kolesa. Nato so še počistili cestišče.

Reševalna akcija iz gozda

Ob 9.38 se je na območju Kočarjev v občini Kočevje v gozdu poškodovala občanka. Gasilci PGD Kočevje in Mozelj so zavarovali kraj pristanka helikopterja SV z ekipo HNMP in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovanke do helikopterja. Prepeljali so jo v KC Ljubljana.

Oglasil se bo alarm - za vajo

Prebivalce občine Kostanjevica na Krki obveščajo, da bo danes ob 9. uri izvedena gasilska vaja. Na vaji bodo sodelovala gasilska društva PGD Kostanjevica na Krki, PGD Prekopa, PGD Podbočje in PGD Malo Mraševo.

Prebivalcem občine Sevnica prav tako sporočajo, da bo danes ob 15. uri na sporedu društvena gasilska vaja. Potekala bo v naselju Leskovec v Podborštu. Na vaji bo sodelovalo PGD Šentjanž. V ta namen se bo uporabila sirena javnega alarmiranja z znakom ˝neposredna nevarnost˝.

M. K.

Galerija