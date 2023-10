Ivanka Kraševec Prešern častna občanka, Anica Kopinič podžupanja

14.10.2023 | 10:00

Anica Kopinič je nepoklicna podžupanja. (Foto: arhiv DL)

Metlika - Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Metlika so svetniki najprej potrdili mandat novi članici Alexandri Kočevar iz vrst Socialnih demokratov.

Pomoč mladim družinam pri komunalnem prispevku

Sledila je druga obravnava in sprejem Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v občini Metlika, ki bo mladim družinam omogočal pridobitev subvencije odmerjenega komunalnega prispevka v višini 50 %, vendar največ do 2.000 evrov.

Letošnji občinski nagrajenci

Na predlog Lokostrelskega društva Legende Kolpe so člani Občinskega sveta podelili priznanje za delo na področju športa v občini Metlika v letu 2023 Maruši Šega kot perspektivni športnici. Plaketo Občine Metlika so na predlog Gasilske zveze Metlika dodelili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Suhor. Za častno občanko Občine Metlika v letu 2023 so na predlog Renate Brunskole in podpisanih Metličank in Metličanov imenovali rojakinjo Ivanko Kraševec Prešern.

Kopiničeva podžupanja

Županja Martina Legan Janžekovič pa je svetnike obvestila, da je za nepoklicno podžupanjo imenovala Anico Kopinič.

M. K.