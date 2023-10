FOTO: Zagozdil se je v križišču - ne naprej ne nazaj; smrtna nesreča v gozdu

13.10.2023 | 18:20

Zagata v črnomaljskem križišču: ''Policisti pa bodo verjetno preverili znanje cestno-prometnih predpisov pri voznikih obeh tovornjakov, saj je promet na tem odseku za tovorna vozila prepovedan.'' (Radio Odeon)

Danes dopoldne ob 9.00 se je na Kolodvorski cesti v Črnomlju (v križišču Kolodvorske in Ulice Heroja Starihe) zagozdil kamion, naložen s hlodovino. Gasilci PGD Črnomelj so ga iz kočljivega položaja izvlekli s tehničnim posegom. Promet je bil ta čas zaprt za vsa vozila. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Delovna nesreča - poškodbe so bile prehude

Ob 13.52 je pri naselju Petelinjek, občina Novo mesto, v gozdu prišlo do delovne nesreče, v kateri je traktor pritisnil občana ob drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so s tehničnim posegom odmaknili traktor in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Poškodovani je zaradi hudih poškodb žal umrl na kraju nesreče.

Nesreča na stroju za sejanje žit

Ob 16.07 si je pri Gorenjem Gradišču, občina Šentjernej, na stroju za sejanje žit občan poškodoval roko. Gasilci PGD Šentjernej in Maharovec so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.