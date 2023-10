Odprli prenovljen laboratorij ZD Trebnje

13.10.2023 | 17:50

Foto: ZD Trebnje

Trebnje - V Trebnjem so danes odprli prenovljene prostore laboratorija Zdravstvenega doma. Naložbo je kril zavod sam.

Prenova prostorov laboratorija Zdravstvenega doma Trebnje, ki je vključevala tudi nakup nove, sodobne opreme in naprav, sta bila del širše naložbe v posodobitev zdravstvenega doma. Projekt je stal nekaj več kot pol milijona evrov, v celoti ga je financiral zdravstveni dom sam.

V razširjenih in prenovljenih prostorih laboratorija so med drugim namestili novo opremo in naprave, uredili prezračevanje in razkuževanje. Vstop v prostore je brezstičen in nadzorovan, kar zmanjša možnost prenosa okužb, bolnikom pa daje zasebnost.

"V laboratoriju Zdravstvenega doma Trebnje v povprečju vsak dan sprejmemo 160 ljudi, skupno pa letno opravimo 358.000 preiskav. Posodobitev nam omogoča spremembe in nadgradnjo opreme za prihodnjih 10 do 15 let," pravi direktorica ZD Trebnje Karmen Lukše.

V Zdravstvenem domu Trebnje sicer opravljajo laboratorijske preiskave za občane občine Trebnje, Zdravstveni postaji Mirna in Mokronog, zapornike zapora na Dobu pri Mirni in za stanovalce Doma starejših občanov Trebnje.

