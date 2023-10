Vlomili v hišo in gostilno na območju Šentjerneja

13.10.2023 | 11:30

V Gorenji Gomili na območju PP Šentjernej je nekdo vstopil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit, bančno kartico in ključe osebnega avtomobila. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 5.000 evrov, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

V minuli noči pa je v Šentjerneju nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Kapele, Rakovec) prijeli 27 državljanov Afganistana, 17 Pakistana, 12 državljanov Konga, devet Šrilanke, pet državljanov Indije in Sirije in štiri državljane Angole ter na območju PP Metlika (Rakovec) dva državljana Irana, državljana Turčije in Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

