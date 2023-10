Novomeška občina bo prenavljala dotrajano cesto v Jurni vasi

13.10.2023 | 13:00

Jurna vas

Podpis pogodbe (Fotografiji: MO Novo mesto)

Novo mesto/Jurna vas - Mestna občina Novo mesto načrtuje prenovo dotrajane ceste v Jurni vasi. Pogodbo o tem sta včeraj podpisala župan Gregor Macedoni in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja BGP gradnje Danijel Špingler. Projekt v vrednosti nekaj manj kot 335.000 evrov bo v celoti financirala občina.

Včeraj podpisana pogodba predvideva prenovo cestišča in njegovo razširitev. Na odseku, dolgem 250 metrov, nameravajo urediti tudi pločnik, ki bo šolarje približal avtobusnemu postajališču, in cestno razsvetljavo. Za slednje so se po besedah župana odločili predvsem z namenom povečanja varnosti pešcev, so sporočili z občine.

Podjetje bo dela začelo konec oktobra, zaključena pa bodo predvidoma marca prihodnje leto. V času prenove je predvidena delna zapora prometa.

Na razpis za izbiro izvajalca del se je sicer prijavilo pet podjetij. Ponudba enega je bila nepopolna, med preostalimi je bilo v dodatnih pogajanjih izbrano podjetje, ki je ponudilo najnižjo ceno.

M. K.