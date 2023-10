Z avtolestvijo do obolelega

13.10.2023 | 07:00

Včeraj ob 8.14 so na Opekarski cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje s pomočjo avtolestve prenesli obolelo osebo iz stanovanja v reševalno vozilo.

Delo za pirotehnika

Ob 17.52 je v Šentvidu pri Stični v občini Ivančna Gorica občan pri zemeljskih delih naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije sta ročno bombo italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne prepeljala v bližnji kamnolom ter jo uničila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO, na izvodu SEČJE SELO;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ, na izvodu LEVO ST.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:40 do 14:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod 0marica na drogu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA 1997, izvod 1. LEVO-KOS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 1. MEGLENIK;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMŠTAL, TP DOL PRI TREBNJEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica zdravstveni dom med 13.30 in 15. uro, na območju TP Žlapovec pa med 15.15 in 17.30 uro.

