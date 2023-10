50 tisočakov za uresničitev predlogov občanov

13.10.2023 | 10:50

Fotografiji: Občina Mokronog-Trebelno

Mokronog - V občini Mokronog-Trebelno so občane povabili, naj do 20. oktobra predlagajo izvedbo različnih projektov v prihodnjem letu. Za participativni proračun je v proračunu zagotovljenih 50 tisoč evrov.



V sklopu akcije Projekt našega kraja in prvič uvedenega participativnega proračuna lahko posamezniki ali skupine občanov do vključno 20. oktobra na spletni strani občine, po pošti ali osebno na sedežu Občine predlagajo izvedbo projektov in tako aktivno sodelujejo pri razvoju okolja, prispevajo k dvigu kakovosti bivanja in krepijo skupnost.

»Želimo, da bi občani oddali čim več predlogov za želene projekte v svojem kraju. To je ena od oblik njihovega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in zagotavljanja boljšega ter kvalitetnejšega ter nenazadnje tudi prijaznejšega bivanja v naši občini. Občina sicer skrbi za večje naložbe, pri participativnem proračunu pa lahko občani z več manjšimi opozorijo na to, kaj pogrešajo na svojem pragu. Menim, da je to korak bližje ljudem in nenazadnje tudi način, da se občane ne samo posluša, ampak tudi sliši,« pojasnjuje župan Občine Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič.

Prejete predloge bo pregledala komisija, ki bo tiste, ki bodo ustrezali razpisnim kriterijem, uvrstila tudi na seznam za glasovanje. Glasovanje bo predvidoma od 27. novembra do vključno 4. decembra, izglasovani predlogi pa bodo uresničeni v prihodnjem letu.

Da bi zagotovili čim bolj enakomerno porazdelitev denarja in projektov ob upoštevanju velikosti in števila prebivalcev, je občina razdeljena na devet območij, ki se prekrivajo s posameznimi volilnimi enotami. Zneski, namenjeni uresničevanju predlogov, so za posamezno območje različni – za prvo območje je namenjenih 5.500 evrov, za drugo 11.300, za tretje 3.300, za četrto 5.500, za peto območje 3.500 evrov, za šesto 5.200, za sedmo 4.200, za osmo 6.600 in za deveto območje 4.900 evrov.

