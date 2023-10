Policiji bosta okrepili nadzor z mešanimi patruljami

12.10.2023 | 14:00

Senad Jušić in Nikola Milina /(Foto: M. L.)

Brežice - Generalni direktor slovenske policije Senad Jušić in glavni direktor hrvaške policije Nikola Milina sta se danes v Brežicah pogovarjala o sodelovanju med policijama obeh držav pri preprečevanju nedovoljenih migracij.

Po Jušićevih besedah bosta policiji obeh držav okrepili mejni nadzor z mešanimi slovensko-hrvaškimi patruljami. Večina teh deluje na ozemlju Hrvaške, ker iz te države tujci vstopjao iz Slovenije.

''Hrvaška policija je sposobna nadzorovati meje. Letos je prijela 990 tihotapcev migrantov. Kako je potem mogoče, da toliko migrantov prestopa hrvaško-slovensko mejo, vprašujete. Razlog za tolikšno število migrantov, ki prestopajo mejo, je zloraba postopkov za pridobitev mednarodne zaščite. Pimer: v Bosno je prišlo 6.850 ruskih državljanov, potem so zaprosili za mednarodno zaščito. Take osebe potem odidejo čez meje v Evropski uniji. Zato na ravni Evropske unije pripravljajo nova pravila glede pridobivanja mednarodne zaščite,'' je odgovoril Milina v odzivu na novinarsko vprašanje, kako da kljub učinkoviti hrvaški policijski kontroli toliko migrantov prečka meje.

Jušić je v zvezi z očitki hrvaški policiji ocenil, da bi bilo "zelo nehvaležno" komentirati delo hrvaških kolegov: "Lahko pa izpostavim, da obe policiji zelo dobro sodelujeta in verjamem, da bo tako tudi naprej." Obvladovanje migracij je sicer po njegovih besedah odgovornost vseh držav na tako imenovani balkanski poti. Vseeno je Jušić hrvaškega kolega danes pozval k dodatni okrepitvi nadzora na zunanji schengenski meji.

Slovenska policija je letos po besedah Jušića obravnavala že več kot 45.000 nezakonitih prehodov meje. Velika večina tujcev je ob prijetju izrazila namero, da zaprosi za mednarodno zaščito, zato je bila prepeljana naprej v enega od dveh azilnih domov. Za tiste, ki za zaščito niso zaprosili, pa so stekli postopki za zavrnitev vstopa.

V zadnjih tednih je policija za obvladovanje migracij uvedla dodatne ukrepe. Med drugim je okrepila nadzor na glavnih migracijskih poteh, ki po vstopu Hrvaške v schengen v glavnem potekajo preko železnice in cest. "Gre za tako imenovani dinamični nadzor, kar pomeni, da se gibljemo in zadržujemo tam, kjer se kažejo potrebe in kjer je povečana gostota prometa. Pri tem nadzor vseskozi prilagajamo," je dejal. Za končno oceno o učinkovitosti omenjenega povečanega nadzora je po besedah Jušića še prezgodaj, verjame pa, da prinašajo pozitivne rezultate.

Jušić je v odzivu na novinarsko vprašanje povedal, da sta s hrvaškim kolegom govorila tudi o najnovejši napetosti na Bližnjem vzhodu. Policiji spremljata dogajanje in analizirata s tem povezana varnostna tveganja in možni porast migracij na našem območju.

M. L.

