FOTO: Odprli rekonstruirano cesto na Velikem Trnu

12.10.2023 | 12:20

Foto: MO Krško

Legendarna gostilničarka Zinka Lekše je pogostila goste in krajane po otvoritvi ceste. (Foto: P. Perc)

Krško/Veliki Trn - Podžupan Mestne občine Krško Dejan Žnideršič in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Veliki Trn Anton Janc sta včeraj s prerezom traku namenu predala rekonstruirano lokalno cesto na Velikem Trnu v dolžini 460 metrov. Naložba bo omogočala predvsem večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, sporočajo s krške občine.

Projekt, za katerega je Mestna občina Krško namenila okoli 300.000 evrov, je sočasno obsegal izgradnjo enostranskega pločnika dolžine 130 metrov in širine 1,50 metra ter dva armiranobetonska zidova, in sicer prvega zaradi širitve ceste v obstoječo brežino, drugega pa zaradi širitve obstoječih parkirišč. V sklopu projekta je potekala obnova vodovoda v dolžini 220 metrov, postavitev nove cestne razsvetljave v dolžini 200 metrov ter razširitev parkirišča proti severu za dodatnih 15 parkirnih mest. Trikrako križišče je preurejeno v pravokotnega, na mestu, kjer se zaključi pločnik, je urejen prehod za pešce, postavljena je tudi vertikalna in horizontalna signalizacija, so nove pridobitve nanizali na MO Krško.

Na krajši slovesnosti, ki jo je povezovala Ana Srpčič, je kulturni program prispeval mladi harmonikar Tim Kopina, na odprtju pa so sodelovale tudi članice Društva za ohranitev podeželja Veliki Trn.

Po otvoritvi ceste na Velikem Trnu je legendarna gostilničarka Zinka Lekše goste in krajane, med katerimi je bil tudi bivši krški župan Miran Stanko, povabila na izborno pogostitev in tako izpolnila obljubo ob začetku posodobitve ceste v kraju. Zahvalila sta se ji podžupan Mestne Krško Dejan Žnideršič in predsednik Sveta KS Veliki Trn Anton Janc in ji hkrati čestitala za njen visok življenjski jubilej. (Fotografije spodaj v fotgaleriji: P. Perc)

M. K.

