Na seji odborov DZ poudarili pomen Jeka 2 in potrdili priprave na referendum

12.10.2023 | 10:20

Vodja tehničnega sektorja v Gen energiji Bruno Glaser in generalni direktor Gen energije Dejan Paravan (Foto: arhiv DL; P. P.)

Ljubljana/Krško - Člani odborov DZ za gospodarstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor so včeraj na skupni nujni seji, sklicani na zahtevo SDS, poudarili pomen gradnje drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Pri tem so se zavzeli za ustrezno obveščanje in transparentnost, pritrdili so tudi nameram, da se pripravi posebne zakone in izvede referendum.

Soglasno so na predlog Svobode in SD sprejeli sklep, da odbora podpirata pospešitev aktivnosti glede projekta Jek 2 ter vladi predlagata, da nadaljuje s potrebnimi aktivnostmi za pripravo projekta na učinkovit in transparenten način.

Pred tem je koalicija zavrnila predlagane sklepe SDS, po katerih bi med drugim vlado pozvali, naj bo prvi cilj energetske politike zanesljiva oskrba po dostopnih cenah, naj se zakonodajno in finančno izenači jedrsko energijo in obnovljive vire energije, naj se analizira scenarija zagotavljanja elektrike samo z obnovljivimi viri energije ter z obnovljivimi viri in jedrsko, naj pospeši sprejemanje odločitve o Jeku 2 do konca leta 2024 ter naj se v skupino za koordinacijo aktivnosti za Jek 2 imenuje tudi predstavnike lokalne skupnosti in posavskega gospodarstva ter gospodarskih združenj GZS in SBC.

V SDS so sejo zahtevali, da bi izvedeli, kaj se "v praksi" dogaja s projektom Jek 2, saj so "določene malo dvoumne izjave predsednika vlade naredile šum pri tem, pod kaj spadajo obnovljivi viri in kakšna je prihodnost jedrske energije oz. kakšne so želje in realne možnosti glede izgradnje drugega bloka", je povedal Tomaž Lisec (SDS).

Odgovor na vprašanje iz naslove sklica seje - ali ima jedrska energija prihodnost v Sloveniji z izgradnjo Jek 2 - je jasen: jedrska energija je že in bo ostala sestavni del slovenske energetske mešanice. To podpirajo ves zakonodajni okvir in vsi sprejeti strateški dokumenti, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.

Postopke pospešiti

Generalni direktor Skupine Gen, ki bo investitorka v Jek 2, Dejan Paravan se je strinjal s pozivi, da je treba postopke za izvedbo projekta pospešiti. Za hitrejše umeščanje v prostor bi bil potreben specialni zakon, gre pa za tako pomemben projekt, da ne bi smel biti predmet bojev dnevne politike, je pozval. Ocenil je, da bi bila za naslavljanje izzivov razogljičenja in doseganje ustrezne stopnje samooskrbe z elektriko smiselna kombinacija vlaganj v obnovljive vire energije in jedrsko energijo.

Bruno Glaser, ki se v Gen energiji ukvarja s projektom Jeka 2, pred tem pa je bil zaposlen v Neku, je dejal, da so trenutno osredotočeni na začetek postopka priprave državnega prostorskega načrta, kar bi lahko bilo v letu 2024. Cilj je, da se umeščanje v prostor izvede tako, da bo lahko končna investicijska odločitev sprejeta do leta 2028.

Slediti časovnici investitorja bo ena ključnih nalog delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v zvezi z Jekom 2, druga bo uskladiti pripravo posebne zakonodaje med drugim za umeščanje v prostor in financiranje projekta, je povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, ki vodi skupino. Referendum bi bilo treba izvesti pred sprejemom končne investicijske odločitve, saj z njo investitor in država, ki stoji za projektom, sprejmeta določene obveznosti.

Glede vključevanja predstavnikov občin in gospodarstva v skupino je Levičar dejal, da gre za koordinacijo aktivnosti vladnih resorjev in ozkega kroga deležnikov, ki so neposredno vpeti v procese pripravljalnih aktivnosti, če pa se bo v kateri fazi izkazalo, da je potrebno sodelovanje lokalnih skupnosti ali koga drugega, jih lahko skupina povabi. Poudaril je, da bo za uspešno izvedbo projekta sicer potreben širši dialog s številnimi deležniki.

Drugi blok izvršeno dejstvo?

Potrebo po širšem dialogu je izpostavil Uroš Macerl iz stranke Vesna. Kritičen je bil, da se razpravlja o drugem bloku kot o izvršenem dejstvu ter da se ljudem ne predstavi, kakšne so alternative, kako je z varnostnim tveganjem, kako se bo projekt financiral. Jasmin Feratović iz Piratske stranke je na drugi strani poudaril, da se podnebnih ciljev brez jedrske energije ne bo dalo doseči, in je želel vedeti, zakaj lahko imajo druge države bolj ambiciozne časovnice glede gradnje novih jedrskih elektrarn.

Člani odbora so bili s pojasnili investitorja in koordinatorja aktivnosti zadovoljni. V opoziciji so poudarjali, da bi bilo poseben zakon treba sprejeti čim prej, v koaliciji so mirili, da vsaka stvar zahteva svoj čas in da je treba spoštovati vse deležnike, da se ne bi na določeni točki morali vračati nazaj. Tako kot gospodarski minister Matjaž Han so poudarjali, da je Jek 2 strateškega pomena in da je pomembno, da se zagotovi elektrika iz nizkoogljičnega vira po dostopnih cenah, ter da se ne smejo ponavljati napake iz projekta Teš 6.

Glede financiranja projekta se je Jožef Horvat (NSi) vprašal, ali bi se dalo oblikovati primerne instrumente, da bi se aktiviralo del depozitov ljudi na bankah, Igorja Akrapoviča, ustanovitelja svetovno priznanega proizvajalca izpušnih sistemov za motorna kolesa Akrapovič, pa je zanimalo, ali so pri projektu z vložki lahko sodelovalo tudi gospodarstvo.

STA; M. K.