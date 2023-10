V Kranju do tretje (prigarane) prvenstvene zmage

12.10.2023 | 08:40

Foto: KZS/Maja Kosi

Kranj - Košarkarji Krke so v 3. krogu lige Nova KBM premagali ECE Triglav Kranj z 79:62 (17:19, 33:30, 56:48).

* Dvorana Planina, gledalcev 200, sodniki: Špendl (Limbuš), Oprčkal (Vojnik), Rebeušek (Celje).

* ECE Triglav: Brenkuš 7 (2:2), Dornik 16, Čabrilo 10, Šikanić 7, Urbiha 5, Flerin 3 (0:2), Muratović 14 (0:1).

* Krka: Hamilton 14 (6:6), Stergar 5 (2:2), Bačvić 9 (2:2), Cerkvenik 8 (2:4), Jurković 2, Špan 19 (2:2), Škedelj 6 (2:2), Radovanović 8, Macura 8 (0:4).

* Prosti meti: ECE Triglav 2:5, Krka 16:22.

* Met za tri točke: ECE Triglav 8:30 (Dornik 2, Čabrilo 2, Šikanić, Urbiha, Flerin, Brenkuš), Krka 5:20 (Špan 3, Bačvić, Stergar).

* Osebne napake: ECE Triglav 24, Krka 17.

* Pet osebnih: Muratović (39.), Flerin (40.).

Košarkarji Krke so se sinoči morali potruditi za tretjo zmago v ligi Nova KBM. Po visokih zmagah v uvodnih dveh krogih proti Šentjurju in Hopsom, v katerih so dosegli povprečno 110 točk, so v Kranju premagali ECE Triglav z 79:62.

Kranjčani, ki so nase opozorili že v prvem krogu z zmago v gorenjskem derbiju proti GGD Šenčurju, so bili tudi tokrat motivirani in dovolj zbrani, da so favoriziranim Novomeščanom tri četrtine dihali za ovratnik.

Šele v zadnjih desetih minutah je Krka naredila razliko (69:56, 35. minuta) za načrtovano zmago. V njenih vrstah sta bila najučinkovitejša Jan Špan z 19 točkami (met iz igre 7:11, trojke 3:5) in Jerome Hamilton s 14 točkami in 10 skoki, pri ECE Triglavu pa sta največ točk dosegla Jan Dornik (16) in Miha Muratović (14 točk, 8 skokov).

Gašper Okorn, trener Krke: ''Zadovoljen sem s prikazanim v obrambi, napadalno pa smo igrali precej povprečno. Predvsem smo igrali prepočasi, kar bo treba popraviti. Triglavu čestitam za prikazano. So resna ekipa, mlada in poletna. Njihova igra ima rep in glavo.''

Krko v 4. krogu DP 18. oktobra čaka Ilirija v Novem mestu, pred tem pa 14. oktobra še gostovanje pri Budućnosti v ligi Aba.

M. K.