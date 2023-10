ACH Volley previsoka ovira za Krko

12.10.2023 | 08:20

Foto: MOK Krka

Ljubljana - Odbojkarji Krke so sinoči v Športni dvorani Tivoli odigrali tekmo drugega kroga državnega prvenstva, pomerili pa so se z aktualnimi prvaki, ekipo ACH Volley Ljubljana. Po treh nizih so se zmage razveselili gostitelji, tudi na račun zapravljenih zaključnih žog Krke v tretjem nizu. V dresu Krke sta bila najbolj razpoložena Rojnik (10 točk) in Kosmina (9), Ljubljančane pa sta zmage vodila Gjorgiev (12) in Šen (11).

Sportklub prva odbojkarska liga, 2. krog

ACH Volley Ljubljana – Krka

3:0 (21, 18, 25)

Ljubljana, ŠD Tivoli, 11. oktober 2023. Obiskovalcev: 130. Sodnika: Kramar, Zajec.

ACH Volley Ljubljana: Mejal 2, Kržič 7, Šket 3, Najdič 1, Marovt 2, Šen 11, Koncilja 6, Kovačič (L), Gjorgiev 12, Sešek Pokeršnik 7. Trener: Gačič Radovan.

Krka: Medved, Erpič G. 2, Kocjančič, Kosmina 9, Bregar 6, Verdinek (L), Kožar, Pulko, Erpič U. 3, Lindič 3, Kern 3, Laknar, Rojnik 10, Jakše (L). Trener: Rojc Jernej.

Začetek srečanja je postregel z velikim številom napak na začetnem udarcu pri obeh ekipah, uvodni pobudo pa so imeli gostje iz Novega mesta, ki so vodili do rezultata 7:8. Ljubljančani so po odlični obrambni akciji kapetana Gjorgieva in domiselnem zaključku Najdiča ter Pokeršnika prvič prešli v vodstvo (9:8) in ga do sredine prvega niza le še povišali (17:14). Pri rezultatu 18:15 je po drugem polminutnem odmoru posegel trener gostov Rojc, vendar se stanje na igrišču ni spremenilo. Odličen začetni udarec mladega Najdiča, ki je bil v vlogi prvega podajalca, in napaka gostov v napadu sta pomenila vodstvo zmajev za štiri (20:16). Odbojkarji Krke so v končnici uvodnega niza zgrešili kar tri zaporedne začetne udarce, zadnjega Rojnik za zmago ljubljanske zasedbe (25:21).

Začetek drugega niza je minil v znamenju večkratnih državnih in pokalnih prvakov, ki so si po zaslugi močnega servisa olajšali delo v blok-obrambi in prišli do vodstva z 8:1. Tudi prekinitev na zahtevo novomeške ekipe ni zalegla, saj so odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana narekovali silovit ritem igre. Trener Rojc je v nadaljevanju dodobra premešal postavo Krke in s tem vnesel prepotrebno energijo. Gostje so se uspeli približati na tri točke zaostanka (14:11), vendar Ljubljančani kaj več niso dovolili in po silovitem napadu Koncilje preko sredine vodili z 21:14. Za vodstvo z 2:0 v nizih je z dvema asoma poskrbel Mejal, ki je v igro vstopil namesto Najdiča (25:18).

Rojnik je z neugodnimi servisi poskrbel za vodstvo Krke na uvodu tretjega niza (2:4), vendar so ljubljanski odbojkarji hitro odgovorili in izid na sedmi točki poravnali. Odlični Rojnik je bil v nadaljevanju ponovno v ospredju in gostom z uspešnim napadom zagotovil najvišjo prednost na tekmi (7:10). Po novi uspešni napadalni akciji Rojnika za 13:8 je po prvi prekinitvi posegel trener domačih. Novomeščani so še vedno ohranjali visok nivo igre ter uspeli zmanjšali število lastnih napak, kar se je odražalo na rezultatu. Po odlični obrambni akciji Verdineka in zaključku Rojnika so povedli z 19:15. Po drugem polminutnem odmoru Gačiča so se oranžni zmaji približali na vsega točko zaostanka (20:21), odbojkarji Krke pa vseeno prvi prišli do dveh zaključnih žog. Ljubljančanom je uspel preobrat, as Gjorgieva in blok Koncilje sta pomenila zmago za oranžne zmaje z rezultatom 3:0.

Odbojkarji Krke bodo v tekmi 3. kroga na domačem parketu gostili Alpacem Kanal. Tekma bo v četrtek, 19. oktobra, ob 20. uri v športni dvorani Marof.

S. V.