Sršeni in goreče smeti

12.10.2023 | 07:00

Včeraj ob 17.40 so posredovali gasilci PGD Obrežje na Trebežu, občina Brežice, kjer so iz ventilacijskega sistema in dimnika stanovanjskega objekta odstranili sršenja gnezda.

Ob 4.57 je v Šmihelu v Novem mestu gorela vsebina zabojnika za smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu SUHI MOST - RAZDELILEC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, na izvodu GORENJCI in na izvodu GORENJCI - LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA CIKAVA 1;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS 1981, izvod 2. PROTI TEŽKI VODI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 1. MEGLENIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – izvod Povše Filip, Škrlj med 08:00 in 14:00 uro.

M. K.