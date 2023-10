Podružnična šola Temenica z novo podobo

12.10.2023 | 13:15

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica/Temenica - Po tem, ko je v juniju Podružnična šola Temenica za pouk zaprla svoja vrata, so učenci iz Temenice in njene okolice v začetku oktobra zapustili nadomestno lokacijo (v Domu krajanov Temenica) in vstopili v prenovljene prostore šole, so sporočili z ivanške občine.

Za šolo v Temenici, ki je bila od začetka poletja deležna celovite energetske prenove, to ne pomeni le prihranka pri ogrevanju, ampak je z obnovo fasade in notranjimi funkcionalnimi posegi šola dobila veliko bolj prijazen videz. Šola je v mansardi bogatejša za novi dve učilnici, zbornico, sanitarije ter prostor za izvajanje strokovne pomoči učencem. Poleg mansarde je bila prenovljena tudi šolska kuhinja, sanirano je bilo stopnišče ter pridobljena nova pohištvena in multimedijska oprema.

Z namenom samooskrbe z električno energijo so na strehi sosednjega objekta Doma krajanov Temenica namestili sončno elektrarno. Postavili pa so tudi polnilnico za električna vozila.

M. K.

