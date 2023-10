e-Gradovi Posavja: Sedem veličastnih

Regionalna razvojna agencija Posavje se je v sklopu operacije e-Gradovi Posavja leta 2020 lotila digitalizacije sedmih posavskih gradov: gradu Brežice, gradu Mokrice, gradu Rajhenburg, gradu Sevnica, samostana Kostanjevica na Krki ter grajskih ruševini Svibno in Kunšperk.

Sedem veličastnih se bo predstavilo 25. oktobra z ogledom Digitalne grajske sobane v Termah Čatež in okroglo mizo s predstavniki e-Gradov Posavja na gradu Rajhenburg

Ko so bili posnetki, rekonstrukcije in 3D modeli narejeni – vse je potekalo v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – so v Termah Čatež uredili interpretacijsko sobo, Digitalno grajsko sobano gradov Posavja. V njej se obiskovalec z uporabo VR očal, hologramov, zaslonov in druge napredne tehnologije poda na virtualni sprehod po vseh sedmih gradovih in na ta način spozna najatraktivnejše točke posameznega gradu in začuti njegov utrip. Posebej sta predstavljeni tudi muzejska in kulturna ponudba gradu Brežice, gradu Rajhenburg in samostan Kostanjevica na Krki.

ČAROVNIŠKI VAJENEC

Namen digitalne sobane je navdušiti obiskovalce nad gradovi in dediščino Posavja ter jih motivirati, da se odločijo za njihov obisk tudi v živo. Prav s tem namenom je v sklopu operacije e-Gradovi Posavja nastala tudi posebna mobilna aplikacija Sedem veličastnih. Ta uporabnika postavi v vlogo čarovniškega vajenca Engelberta, ki potuje po vseh sedmih gradovih in odkriva njihove legende in skrivnosti. Uporabniku aplikacija zastavi tudi nekaj vprašanj, na katera je možno odgovori, le če je uporabnik tudi fizično na posameznemu gradu in v neposredni bližini gradu poišče rešitve oz. odgovore. Za uspešno razvozlanje skrivnosti vseh gradov je uporabnik na koncu tudi nagrajen.

BUTIČNI PRODUKT

Kot tretji korak k utrjevanju prepoznavnosti destinacije Čatež in Posavje kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja bilo oblikovano še novo doživetje Sedem veličastnih - Kraljica posavskih doživetij: pot med grajskimi zgodbami. Gre za butični turistični produkt, ki je primeren tudi za najbolj zahtevnega gosta. Zasnovan je kot mistični preplet dediščine in preteklosti Posavja ter njegove vrhunske avtentične gastronomske ponudbe. Udeleženci doživetja si najprej ogledajo vse digitalizirane vsebine v interpretacijski sobi v Termah Čatež, nato pa se odpravijo na raziskovanje gradov, dediščine in gastronomske ponudbe Posavja, ki ga po dnevu polnem doživetij končajo z večernim obiskom pri grofici Mathildi na gradu Sevnica.

Operacijo e-Gradovi Posavja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine regije Posavje – Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Več informacij na www.rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si.

EU projekt, moj projekt 2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

