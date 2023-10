Višje sodišče potrdilo sodbo Gashiju za umor mame šestih otrok pri Sevnici

11.10.2023 | 15:00

Muhabi Gashi na krškem sodišču (Foto: arhiv DL; J. K.)

Ljubljana/Sevnica - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo prvostopenjsko sodbo za Muhabija Gashija iz okolice Sevnice, ki je bil za lanski umor partnerice obsojen na 22 let zapora, je za časnik Slovenske novice potrdila Gashijeva zagovornica Albina Krulc. Sodba je tako pravnomočna, Gashi pa lahko vloži še zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče.

Do tragedije je prišlo februarja lani v družinski hiši v okolici Sevnice, ko je Gashi do smrti pretepel partnerko. Krško okrožno sodišče ga je marca spoznalo za krivega umora partnerke. Ker je bil že pred tem v Kranju zaradi nasilja pogojno obsojen na leto in pol zapora, z novim kaznivim dejanjem pa se je kazen spremenila v zaporno, mu je sodišče izreklo skupno 23 let in tri mesece zapora.

Pri izreku kazni je sodišče kot olajševalno okoliščino upoštevalo, da ima Gashi šest mladoletnih otrok, kot oteževalno pa, da je bil že obsojen za nasilna dejanja in da je partnerko usodno pretepel v času, ko so bili doma otroci. Po ugotovitvah sodnega postopka je bil Gashi do partnerke nasilen že več let.

Gashi je sam priznal, da je partnerko pretepel, a naj je pri tem, kot je zatrdil, ne bi želel ubiti. Pri tem se je po mnenju sodišča zavedal, da lahko partnerka umre, vendar mu je bilo vseeno, saj do žrtve ni čutil empatije, prav tako je po ugotovitvah izvedenca ni poskušal oživljati, čeprav je sam trdil, da jo je.

