FOTO: Trčil v kandelaber in se prevrnil

11.10.2023 | 10:40

O nesreči na Pogancih (na Belokranjski v Novem mestu) smo že poročali.

Včeraj nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča na Belokranjski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 69-letni voznik osebnega avtomobila avstrijskih registrskih oznak zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v drog javne razsvetljave. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Našli ukradena mopeda

Z dvorišč stanovanjskih hiš na Knezovi ulici v Novem mestu so ukradli dva mopeda znamke Tomos in Tori master. Policisti so ju našli včeraj popoldne v gozdu pri Pogancih. Ukradena mopeda so vrnili oškodovancem in nadaljujejo preiskavo.

Vlomi in tatvine

Na območju Dolenjega Kamenja je v noči na torek nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli sto litrov goriva.

V noči na torek je v Novem mestu neznanec s strehe objekta potrgal bakren strelovod, razbil reflektor in povzročil za okoli 1.400 evrov škode.

V Jurki vasi na območju PP Dolenjske Toplice je med 9. 10. in 10. 10. nekdo z dvorišča gospodarskega objekta s kmetijskih strojev ukradel sedem kardanov in dve potezni roki za priključke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3.000 evrov.

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je včeraj med 16. in 22. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Sela pri Dobovi, Bukošek, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas) prijeli 67 državljanov Afganistana, 63 Maroka, 39 Pakistana, 20 Sirije, 19 Turčije, 15 Sierra Leoneja, 13 Indije, osem državljanov Konga, sedem državljanov Iraka in Nepala, štiri državljane Rusije, po enega državljana Šrilanke, Gambije, Kameruna, Somalije, Malija in Komorija in na območju PP Sevnica (Sevnica, Dolenje Brezovo) štiri državljane Afganistana in državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 90. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 243 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, nezakonitega lova, ponarejanja listin, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

