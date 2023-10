Zabrneli stroji v novi stanovanjski coni Zapuže; zanimanje veliko

11.10.2023 | 12:40

Fotografije: Lapego

Podpis pogodbe

Mirna - Nova stanovanjska cona v Zapužah, zaselku v neposredni bližini središča kraja Mirna, bo zaživela. V teh dneh se je začelo komunalno opremljanje približno 30 tisoč kvadratnih metrov velike površine, na kateri bo zraslo predvidoma 27 stanovanjskih objektov.

Po štirih stanovanjskih blokih, ki so bili zgrajeni v zadnjih dveh letih, in skorajšnji zapolnitvi stanovanjske cone Roje IV, se zdaj, kot sporočajo z mirnske občine, odpira možnost za gradnjo samostojne hiše v Zapužah pri Mirni. Na prihod novih prebivalcev se v občini pripravljajo že nekaj let – začela se je gradnja novega vrtca, v načrtu je širitev osnovne šole, dovolj je tudi rekreativnih površin za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. »Me veseli, da so parcele na lepem mestu, kjer bodo zanesljivo kupci zadovoljni. Zadovoljni pa upam, da bodo tudi v naši lokalni skupnosti. In seveda: vsi novi prebivalci bodo pripeljali do tega, da se bodo ponovno odprle trgovine, da bomo dobili mesnico, da bomo dobili tudi druge lokale, katere občani danes pogrešajo,« optimistično o priselitvah razmišlja župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Nedaleč od lokalne ceste, ki povezuje Mirno z Debencem, v neposredni bližini gozda, a hkrati blizu železniške postaje, trgovine in središča kraja bo tako zraslo novo stanovanjsko naselje. Trije zasebni lastniki – vsak s po približno tretjino parcel – so pristopili k skupni pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje, v začetku poletja pa so z občino podpisali tudi pogodbo o komunalnem opremljanju nove cone, ki predvideva, da bodo lastniki zemljišč komunalno uredili cono in parcele (voda, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, cesta do asfalta), infrastrukturo pa nato brezplačno predali občini, ki se je zato s pogodbo odrekla obračunu komunalnega prispevka za te parcele. »Gre za precej pogost način sodelovanja med privatnimi investitorji in občino v zadnjem času. S tem pa kupci parcel pridobijo to, da je v ceni parcele zajeta tudi cena oziroma plačilo komunalnega prispevka,« pojasnjuje direktor KZ Trebnje Krka, ki je solastnica nekaj več kot tretjine zemljišča, Stanko Tomšič.

Za tretjino parcel so – po besedah investitorjev – že sklenjene predpogodbe. Parcele so v povprečju velike od 800 do 1000 kvadratnih metrov. »Povpraševanje je veliko. Lega je lepa, sončna, na mirnem kraju, dostopna. Do samega centra je 300, 400 metrov, vse imajo pri roki – trgovine, lekarno, pošto, predvsem je pa varen kot, ker ni prometna cesta,« pojasnjuje Jože Stare, drugi od treh lastnikov zemljišč; poleg njega in KZ Trebnje-Krka še Janez Kolenc.

Nova stanovanjska cona bo imela dve vrsti stanovanjskih hiš s pogledom na naravo, med njimi se bo vila cesta s povoznim pločnikom (slepa ulica), v coni bo tudi otroško igrišče. Komunalno opremljanje cone, ki se je začelo v teh dneh, naj bi bilo zaključeno do konca leta, in tako pripravljeno, da prvi novi lastniki parcel z ustrezno urejeno gradbeno dokumentacijo že lahko začnejo tudi graditi svoj novi dom, so na Občini Mirna še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

