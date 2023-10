Kumer: Zaradi ustavitve Neka ni skrbi za oskrbo z elektriko

11.10.2023 | 10:00

Minister Bojan Kumer ob nedavnem obisku v NEK (Foto: arhiv DL; P. P.)

Ljubljana/Krško - Zaradi ustavitve Nuklearne elektrarne Krško (Nek) ni skrbi za oskrbo Slovenije z elektriko, je dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Za prihodnji teden je ob tem napovedal odločitev vlade za podaljšanje zamejitve cen elektrike za gospodinjstva in zaščitene odjemalce.

Zaustavitev največjega energetskega objekta v državi je minuli konec tedna sledila ugotovljenemu puščanju na cevovodu priključnega sistema reaktorja. Vmes so pristojni v Neku že ugotovili natančno mesto poškodbe, elektrarna pa bo po napovedih vnovič sinhronizirana z omrežjem v nekaj tednih oz. mesecu dni.

Kumer je pohvalil vse zaposlene v Neku na čelu z vodstvom družbe za do zdaj izvedene postopke. Kot je spomnil, so zaposleni delali ves konec tedna, da so locirali mesto napake, delovali pa so tudi vsi varnostni mehanizmi, tako da ne zaposleni ne okolica niso bili ogroženi.

K sreči napaka po Kumrovih besedah ni tako velika, da bi zahtevala daljši izklop Neka z omrežja, a zaradi izjemno zahtevnih postopkov bo potrebnih nekaj tednov, da se napaka najprej odpravi, nato pa izpeljejo tudi vsa preverjanja, da vse ustreza izjemno visokim standardom jedrske varnosti. Ti namreč terjajo, da je treba pregledati celoten sklop, kjer je prišlo do napake, je pojasnil.

V vmesnem času oskrbo Slovenije z elektriko zagotavljajo Termoelektrarna Šoštanj in hidroelektrarne, še vedno v manjšem delu ob lepem jesenskem vremenu k oskrbi prispevajo tudi sončne elektrarne. Preostali del izpada pa država pokrije iz uvoza.

Leto 2022 je pokazalo, da je Slovenija, ko Nek oktobra zaradi temeljitega remonta ni bil priklopljen na omrežje, v določenih trenutkih 100-odstotno uvažala elektriko. To ji je lani uspelo kljub hudi energetski krizi v Evropi.

Ob bistveno boljših razmerah na energetskem trgu kot lani si lahko Slovenija, ki ima dobre omrežne povezave s tujino, brez težav zagotavlja oskrbo.

Gen energija kot krovna družba skupine Gen, pod katero sodi Nek, je šla tako po ministrovih besedah takoj v ustrezne zakupe in sebi ter odjemalcem zagotovila preskrbo za naslednje tedne. "Smo pa v bistveno boljšem položaju kot lani, tako da ni skrbi za oskrbo Slovenije z elektriko," je bil jasen Kumer.

REGULACIJA CEN

Minister se je dotaknil tudi nadaljevanja regulacije cen energentov, potem ko se bo ta iztekla s koncem tega leta. Včeraj so na vladnem odboru za gospodarstvu po njegovih besedah obravnavali uredbo za podaljšanje zamejitve cen, ki pa bo po koncu tega leta veljala samo še za gospodinjstva in zaščitene odjemalce ter samo za elektriko. Za mala in srednje velika podjetja ter za male poslovne uporabnike regulacija tako ne bo več veljala, prav tako bo konec zamejevanja cen plina.

Uredbo naj bi vlada potrdila prihodnji teden, a tokrat bodo cene na ravni sedanjih zamejene le za 90 odstotkov porabe, medtem ko bo za 10 odstotkov porabe ceno določal dobavitelj glede na tržne pogoje. To bo torej tržni signal uporabnikom, ki bodo tako spodbujeni tudi k varčevanju z energijo.

STA; M. K.