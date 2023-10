FOTO: Pihalni orkester Krško na mednarodnem festivalu v Nemčiji

11.10.2023 | 11:30

Krško - Člani Pihalnega orkestra Krško so v začetku letošnjega leta prejeli povabilo na septembrski prestižni mednarodni festival v Bad Schlemo v Nemčiji. Festivala, ki je letos praznoval 30. jubilej in na katerem lahko sodeluješ le s povabilom, se je krški orkester udeležil že četrtič in prvič po desetih letih. Kot edini slovenski predstavnik so si oder delili z glasbeniki iz cele evrope in tudi iz daljne Kolumbije.

V treh dneh je orkester sodeloval na uvodni paradi in zaigral kar štiri koncerte. Slovenska glasba in Krčani so, kot sporočajo, navdušili več kot pet tisoč obiskovalcev pod velikim šotorom. Nekateri so nastop Krčanov čakali zelo dolgo, saj je bil eden od koncertov ob enih zjutraj.

V Bad Schlemo se bo Pihalni orkester Krško najbrž še vrnil, saj je prejel ustno povabilo pred odhodom domov.

M. K.

Foto: Goran Rovan

Galerija