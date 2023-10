Več kot 300 mladih spoznalo zaposlitvene priložnosti v regiji

11.10.2023 | 08:00

Brežice - Pod okriljem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je v ponedeljek drugič zapored potekal Karierni sejem, brezplačni dogodek, na katerem se stikajo priložnosti, znanje in mladostna energija. Organizacijo so ponovili po lanskoletni uspešni izvedbi in pozitivnih odzivih tako mladih kot ostalih sodelujočih, so sporočili iz brežiškega Zavod za podjetništvo, turizem in mladino.

Udeležence sta nagovorili vodja sejma, Nastja Volovec, in podjetniška mentorica Sandra Peršak, ki sta poudarili pomen sejma za mlade in priložnosti, ki jih sejem ponuja. Karierni sejem je odpl župan Občine Brežice Ivan Molan in izpostavil, da je pomembno, da mladi že dovolj zgodaj dobijo prvi stik s potencialnimi delodajalci, jih spoznajo in imajo priložnost povprašati o vsem, kar jih zanima.

Sejem so obiskali osnovnošolci (8. in 9. razred) in srednješolci (3. in 4. letnik) iz Posavja ter študentje fakultet, čez dan se jih je zvrstilo več kot 300.

V dopoldanskem času so lokalna podjetja, izobraževalne in javne ustanove na stojnicah predstavljale različne poklice, dobre prakse in zaposlitvene možnosti. Mladim so predstavili poklice in zaposlitvene možnosti v regiji, jih informirali o priložnostih, ki jih ponujajo lokalna podjetja, ter jih podprli pri njihovih kariernih odločitvah. Na stojnicah se je predstavilo skupno 28 podjetij oz. ustanov.

Hkrati so potekale delavnice za mlade in potencialne podjetnike na temo prve izbire poklica, ustvarjanja karierne poti digitalizacije in javnega nastopanja. Popoldanski del sejma je bil namenjen podjetnikom, predstavnikom podjetij in tistim, ki razmišljajo o vstopu v podjetniške vode. Od 16. ure naprej so se odvijale delavnice na temo izgorelosti na delovnem mestu in uporabe Chat GPT. Druženje smo zaključili v sproščenem vzdušju poslovnega mreženja.

M. K.

Foto: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Zvočni zapisi Ivan Molan Ivan Molan

Galerija