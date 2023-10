FOTO: Na Pogancih na streho

10.10.2023 | 18:40

Prometna nesreča na Pogancih (Fotografiji: FB PKD)

Popoldne ob 16.17 je na Belokranjski cesti v Novem mestu, na Pogancih, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa ter nudili pomoč reševalcem NMP in policistom. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v SB Novo mesto. Za odstranitev posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Tleče drevo

Ob 13.10 so v Trdinovi ulici V Novem mestu gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu pogasili tleče drevo.

Gorela bala sena

Ob 16.28 je v bližini Dobruške vasi pri Škocjanu na njivi gorela bala sena. Požar so pogasili gasilci PGD Dobrava.

M. K.