FOTO: Huda nesreča - še preden sta postavili varnostni trikotnik, je vanju trčil tovornjak

10.10.2023 | 13:20

Voznica in sopotnica sta izstopali iz avta, da bi postavili varnostni trikotnik, ko je vanju trčil tovornjak ... (Foto: PGD Trebnje)

Policisti Policijske postaje Novo mesto so bili sinoči okoli 20.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo tovornega in osebnega vozila na avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani.

Po ogledu kraja nesreče so ugotovili, da je 46-letna voznica osebnega avtomobila s sopotnico zaradi okvare vozila zapeljala na pas za počasna vozila in ustavila ob desnem robu vozišča. Ko sta izstopali iz vozila z namenom, da postavita varnostni trikotnik, je v zadnji del avtomobila trčil 42-letni voznik tovornega vozila. Hudo poškodovano 57-letno potnico in lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Prehitra avtovleka

Prevrnilo se je tovorno vozilo s priklopnikom z naloženima avtomobiloma. (Foto: FB PKD)

Nekaj po 20. uri so bili policisti obveščeni o prevrnjenem tovornem vozilu na avtocesti med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod v smeri proti Obrežju (kot smo že poročali, se je prevrnilo vozilo avtovleke s prikolico, na kateri so bili naloženi avtomobili). Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 21-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom zaradi prevelike hitrosti po klancu navzdol izgubil oblast nad vozilom, priklopno vozilo pa je začelo zanašati in se je prevrnilo. V nesreči se 21-letni voznik in potnica nista poškodovala, zaradi odstranjevanja posledic pa je bila avtocesta v smeri Obrežja zaprta do 22.25. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pogorela lovska opazovalnica

V minuli noči je na območju Malega Vrha (PP Brežice) gorela lovska opazovalnica. Požar so gasilci omejili in pogasili, vendar je objekt v celoti zgorel. Policisti okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Kapele, Rigonce, Loče, Jesenice, Slovenska vas, Župelevec) prijeli 106 državljanov Afganistana, 45 Pakistana, 16 državljanov Maroka in Bangladeša, sedem državljanov Iraka, pet državljanov Nepala in Turčije, štiri državljane Indije, tri državljane Sirije, dva državljana Irana in Eritreje in državljana Alžirije ter na območju PP Črnomelj (Preloka, Marindol) šest državljanov Maroka ter dva državljana Alžirije in Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 88. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 275 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.