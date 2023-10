FOTO: 26-letnik namesto perila sušil travo

10.10.2023 | 12:20

Sušilnica na stojalih za perilo (Foto: PU Ljubljana)

Ribniški policisti so na podlagi odredbe pristojnega sodišča potrkali na vrata 26-letnega osumljenca na območju Grosuplja, in sicer zaradi utemeljenega suma, da se peča z drogo. Res so mu potem zasegli dve sveži sadiki, več kot 200 rastlin, ki jih je že sušil na stojalih za perilo, in okoli pol kilograma že posušenih rastlinskih delcev, shranjenih v kozarcih. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenca pa obljubljajo kazensko ovadbo, so sporočili s PU Ljubljana.

Grozi mu zapor

Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let, veleva zakon.

M. K.