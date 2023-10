Med 100 najboljšimi trajnostnimi turističnimi zgodbami šest slovenskih, tudi brežiška

10.10.2023 | 11:00

Brežice - trgatev na Bizeljskem (Foto: Jaka Ceglar; STO)

Podelitev izbora Green Destinations Top 100 Stories (Foto: STO)

Ljubljana/Tallinn/Brežice - Na seznam 100 najboljših trajnostnih praks na svetu po izboru organizacije Green Destinations se je letos uvrstilo šest slovenskih destinacij s svojimi zgodbami. Nagrajeni so bili Ljubljana, Šaleška dolina, Brežice, Jeruzalem, Miren Kras in Kranj, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Na izbor Green Destinations Top 100 Stories se vsako leto prijavijo številne destinacije z vsega sveta, strokovna komisija jih izbere 100, ki jih prepozna kot primere dobrih praks, so pojasnili na STO in izpostavili, da se slovenske destinacije redno uvrščajo na seznam, kar je odraz sistematičnega in dolgoletnega razvoja ter promocije trajnostnega turizma.

Brežice so komisijo prepričale s prireditvijo Dan kruha in salam, Jeruzalem z naravnim rezervatom Ormoške lagune, Ljubljana s serijo osmih butičnih turističnih doživetij, osredotočenih na tradicionalne obrti in rokodelstvo v mestu, destinacija Miren Kras je bila odlikovana za akcijo Skupaj za Kras, Šaleška dolina z doživetjem Skrivnosti potopljenih vasi, Kranj pa z informacijskim centrom SOS Proteus.

"Za slovenski turizem trajnost ni izbira, ampak je naša dolžnost ohraniti naravna čudesa ter bogato kulturo in tradicijo, ki so v samem središču naše identitete," je nova priznanja pospremila direktorica STO Maja Pak.

Kot je dodala, tudi na STO ostajajo zavezani nadaljnjemu razvoju in promociji trajnostnega turizma s projekti, kot so nadgradnja zelene sheme slovenskega turizma, vzpostavitev nacionalnega informacijskega središča ter novi pilotni projekt za zmanjšanje količin odpadne hrane.

"Skupaj ustvarjamo turistično ponudbo, ki je avtentična in temelji na našem spoštovanju narave in skupnosti," so direktorico v sporočilu za javnost še povzeli na STO.

Najbolj trajnostne prakse so tudi letos razglasili na konferenci Green Destinations, ki ga vsako leto pripravlja istoimenska globalna organizacija s sedežem na Nizozemskem. Konferenca je namenjena spodbujanju povezovanja med deležniki v turizmu in odkrivanju ter deljenju najboljših trajnostnih rešitev in prakse za učinkovito upravljanje turističnih destinacij.

Na letošnji konferenci, ki se danes zaključuje v Talinu v Estoniji, strokovno znanje deli več kot 50 govornikov z vsega sveta.

Brežice (vodilna destinacija Čatež in Posavje): Dobrodošli v Brežicah - kjer imajo kruh, vino in salame svoj dogodek

V Slovenski turistični organizaciji so ob predstaviti brežiške destinacije zapisali:

Brežice so trajnostna destinacija v Sloveniji z bogato naravno in kulturno dediščino, polno ljudskih običajev in navad. Relief in podnebje območja sta v preteklosti zagotavljala idealne pogoje za razvoj vinogradništva, ki je tako postalo del njihove kulture. V zadnjih letih je zanimanje za ohranjanje te tradicije med mladimi upadlo. Številni vinogradi po Sloveniji so začeli usihati, lastniki so jih prepustili zaraščanju ali celo posekali.

V destinaciji Brežice si želijo trajnostnega upravljanja destinacije, ki vključuje ohranjanje podobe lokalne krajine, ki jo v veliki meri predstavljajo vinogradi, ter ohranjanje kulture pridelave grozdja in njegove predelave v vino. Da bi to lažje dosegli, so uvedli prireditev Dan kruha, vina in salam, s katero želijo mlade spodbuditi k ohranjanju družinskih vinogradov, včlanitvi v vinogradniška društva in tako povezati lokalne skupnosti. Dogodek je z leti postal tradicionalen in se ga udeležujejo tako udeleženci (vinogradniki, vinogradniška društva, turistična društva, peki kruha, lokalne glasbene in plesne skupine) kot tudi obiskovalci od blizu in daleč.

M. K.