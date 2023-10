FOTO: Grajska trgatev - modro frankinjo precej zdelalo vreme

10.10.2023 | 09:50

Grajski vinograd nad Glavnim trgom v Sevnici

Baron Moscon, lastnik Gradu Sevnica

Novi kletar Jure Grubar, Klet Krško

Loški zeliščarji

Mojca Pernovšek

Šentjanški vinogradniki

Sevnica - Vrhunska harmonikarja, Miha Debevec, virtuoz na diatonični harmoniki, zmagovalec na najprestižnejših tekmovanjih po svetu, in Klemen Bojanovič, virtuoz na klasični harmoniki, ki sta se nedavno že predstavila v okviru Sevniškega grajskega poletja s projektom Spopad harmonik, sta na preteklo krasno, sončno nedeljo prišla spet na sevniški grad, pred grajsko vilo, a tokrat na povabilo lastnika gradu Inocenca Moscona (Sinjo Jezernik), da bi pozdravila botre ter druge podpornike in prijatelje grajske frankinje na že 15. grajski trgatvi.

Harmonikarja sta zbrano družbo dopoldne še dodatno ogrela, kolikor jih ni že prijazno sonce in krajši postanek pri bogato obloženem omizju Loških zeliščarjev, ne le z njihovimi izvrstnimi likerji, žganjicami, med katerimi seveda poleg klasičnega borovničevca ni umanjkala niti tista s čilijem, da se ve, od kod prihajajo Loški zeliščarji. Kajti v Loki pri Zidanem Mostu se zadnja leta na Loški čilijadi srečujejo vsi pomembnejši pridelovalci čilija in njegovih omak na Slovenskem, dober glas o prireditvi pa je že privabil tudi pridelovalce iz sosednje Avstrije in Hrvaške. Loški zeliščarji pa so grajskim botrom in botrcam, ki so morda preskočili zajtrk, tudi tokrat postregli s slastno pehtranovo in korenčkovo potico.

Mojca Pernovšek, direktorica sevniškega javnega zavoda KŠTM, ki zgledno upravlja z enim lepših gradov na Slovenskem, je povedala, da je modra frankinja vse bolj prepoznavni produkt Sevnice, zato jo z veseljem predstavijo vsakemu turistu. Zahvalila se je botrom, ki so preko grajske modre frankinje prispevali k večji prepoznavnosti Sevnice, da pridobiva vse več obiskovalcev, in izrazila upanje, da se ob tako lepem vremenu, ki daje energijo, spet srečajo pri rezatvi.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je dejal, da trgatev ni le to, da odrežemo grozd in ga damo v brento ali drugo posodo, ampak je veliko več. »Na trgatvi se tradicionalno srečujemo, zaključujemo letino, ocenjujemo, kakšna je bila, ne samo v vinogradu, tudi drugače, in se pripravljamo na Martinovo, kjer naredimo prerez leta, kakšno je, ne samo pri vinu, tudi pri ostalih zadevah. Ne smemo trditi, da je letošnje leto zelo naklonjeno, ampak, z našo energijo, voljo in delom ga delamo takega, kot si želimo. Velikokrat nam uspe, zato nam zagotovo uspe tudi pri tej modri frankinji, da bo iz tega grozdja dobro vino, dobra Grajska kri. Kot nam uspeva tudi na drugih področjih, da pridelamo dobre rezultate, dobre odnose in da smo tega vsi skupaj veseli,« je dejal župan.

Preden se je 15. grajska trgatev pričela, so, kot veleva običaj, trgatev začeli s trgatvijo najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta, katere cepič je Mestna občina Maribor leta 2007 podarila tudi sevniški občini. Trgatev so opravili župan Ocvirk in Mojca Pernovšek ter direktor Kleti Krško Jure Grubar, novi kletar grajske modre frankinje, ki je zamenjal Davida Kozinca. Vina Kozinc so več let uspešno kletarila grajsko modro frankinjo. Moderator prireditve Ciril Dolinšek se je šalil, da bodo morda v Kleti Krško poskrbeli ne le za kvaliteto rujne kapljice z grajskega pobočja. Gotovo bodo pridelali kakovostno vino, Grajsko kri, tudi v Kleti Krško, ki je aktualni prvak zadnjega festivala modre frankinje v Sevnici. Pridelek pa bo zanesljivo, po količini, slabši kot lani. Botri so zvečine menili, da bi lahko bila trgatev že kakšen teden prej, saj se je precej grozdja v nepredvidljivem vremenu posušilo, tudi zgnilo in končalo na tleh. Zanimivo, da so bile ob trgatvi na grozdih številne čebele in nobene ose. Tako da je vprašanje, ali bo tokrat obveljal ljudski rek, s katerim so vabili grajske botre na 15. grajsko trgatev: »Če na sv. Vincenca dan sonce sije, dobro vince se v čaše nalije.«

15. grajsko trgatev so botri končali z druženjem v grajskem parku, za okusno malico je poskrbelo Gostišče Jež iz Jagnjenice pri Radečah.

P. P.

