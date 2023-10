AMD Krško prvak 1. češke speedway lige

10.10.2023 | 08:40

Fotografije: AMD Krško

Žarnovica/Krško - Po 2. mestu v lanski sezoni so Krčani letos naredili korak dlje in v Žarnovici osvojili naslov prvakov 1. češke lige.

Zaključek je bil dramatičen. 2. mesto čeških Koprivnic (29+2 točki) in 3. mesto AMD Krško (28 točk) na nedeljski dirki je zaradi izenačenega stanja pri velikih in malih točkah na ligaški razpredelnici prineslo dodatno vožnjo, ki je odločila skupnega zmagovalca lige. Ta naziv je krški ekipi priboril kapetan Nick Škorja, ki je v infarktnem obračunu ugnal Jana Maceka in iz že izgubljene situacije v zadnjem zavoju iztisnil nekaj neverjetnega, nekaj zares posebnega. Dirko so sicer dobili domačini iz Žarnovice (29+3), ki so na krilih nepremagljivega tretjega voznika sveta, Slovaka Martina Vaculika, razveselili številčne domače navijače. Med njimi jih je bilo tudi 20 iz Krškega, ki so bili priča pisanju krške, celo slovenske speedway zgodovine. V svoji 2. sezoni v 1. češki ligi so torej Krčani osvojili vrh lige, na desetih ligaških dirkah v teh dveh sezonah pa so se na prav vsaki (!) zavihteli na zmagovalne stopničke. Dosežki, ki lahko v prihodnje prinesejo marsikaj.

Ob osvajanju češkega naslova so na petih dirkah sodelovali Nick Škorja, Luka Omerzel, Julian Kuny, Anže Grmek, Ricards Ansviesulis, Daniel Gappmaier ter Andrea Battaglia. Vodji ekipe sta bila Boštjan Levičar in Žiga Radkovič. Omenjeni so na vsaki dirki pokazali izjemen ekipni duh.

Ligaška razpredelnica:

1. AMD Krško, Slovenija, 19+3 točke

2. AK PD Walbo Koprivnice, Češka, 19+2 točki

3. AK Marketa Praha, Češka, 16 točk

4. SC Žarnovica, Slovaška, 16 točk

5. AMK ZP Pardubice, Češka, 5 točk

B. L.

Galerija