UrbaNMakerspace postaja učilnica za mlade

10.10.2023 | 08:00

Razvojni center Novo mesto že vrsto let izvaja različne izobraževalne programe, ki mlade opolnomočijo s kompetencami na področjih podjetništva in tehnologije. Naboru se letošnjo jesen pridružuje program Mladi in tehnologija, namenjen starejšim osnovnošolcem, srednješolcem in študentom. Z njim želimo nasloviti pomanjkanje digitalnih kompetenc pri mladih in vsaj delno zapolniti to vrzel. Hkrati se zavedamo nujnosti sočasnega razvoja njihove kreativnosti in domišljije, saj jih želimo vzgojiti v odrasle, ki bodo zmožni kompleksnega reševanja težav sodobnega sveta.

Program, ki se bo odvijal v prostorih urbaNMakerspacea, bo zajemal programiranje izobraževalnih robotskih rok Dobot z uporabo umetne inteligence, delavnice 3D tiska, grafičnega oblikovanja in risanja ter fotografije in video produkcije pa tudi delavnice naredi-sam (»DIY«) in delavnice naravoslovnih eksperimentov. Skupaj z Mestno občino Novo mesto bomo ta inovativni prostor uradno odprli 16. oktobra.

Želimo si, da urbaNMakerspace postane prostor za mlade, kjer jim bodo na enem mestu dostopna znanja za potrebe sodobnega sveta. Mladi bodo tako prek praktičnih izkušenj, ki bodo spodbujale ustvarjalnost, razvoj podjetništva in motivirale za učenje, pridobili znanja in kompetence na področju naprednih digitalnih tehnologij in naravoslovnih poklicev. S pomočjo izobraževalnih programov bomo tako prišli do novih inovativnih podjetij, razvojnih skupin ali posameznikov, ki bodo v nadaljevanju delovala v prostorih urbaNMakerspace.

Bogate izkušnje pri delu z mladimi

Razvojni center Novo mesto na dolenjskih in belokranjskih osnovnih šolah že sedem let izvaja delavnice robotike in zabavnega programiranja. Od leta 2017 je tako osnove robotike in programiranja igraje spoznavalo že prek 3000 otrok.

Program Mladi in tehnologija je sestavljen iz treh sklopov: po osnovnih šolah JV regije izvajamo celoletne delavnice “Robotika in zabavno programiranje” in tehniške dni, poleti pa organiziramo enotedenske delavnice “Ciciban in robotek” ter začetne tečaje Python programiranja. Več o naših programih in delavnicah si lahko preberete na spletni povezavi robotika.rc-nm.si.

Zavzemamo se, da mladi prek različnih izzivov in aktivnostih spoznavajo svet poklicev, ki bodo še bolj kot danes pomembni v prihodnje. Poleg izobraževalnih vsebin otrokom omogočimo tudi vpogled v delovne procese z napredno tehnologijo. Različne kreacije robotkov oživijo s pomočjo programske kode, ki jo otroci hitro osvojijo. Prek igre spoznavajo, da je programiranje lahko tudi enostavno in zabavno in ni odveč poudariti, da programiranje postaja abeceda 21. stoletja. Navdušenje otrok nad sodobnimi tehnologijami in zadovoljstvo staršev pa nam dajeta pogum za nove korake.

Poleg pozitivnih odzivov otrok, staršev in šol si kot večji rezultat našega dela štejemo našo mlado mentorsko ekipo. Veliko naših preteklih učencev, ki so že zaključili srednješolsko izobraževanje, se z navdušenjem izobražuje za asistente in mentorje na naših delavnicah. Poleg spodbude za tehnološke poklice pa izkazujejo tudi veliko zanimanje za pedagoške poklice naravoslovnih smeri.

Kot razvojni center tako z vlaganjem v tehnološka in naravoslovna znanja mladih uresničujemo svojo nalogo krepitve ekonomske konkurenčnosti in pomagamo pripravljati regijo na izzive prihodnosti.

EU projekt, moj projekt 2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Razvojni center Novo mesto

