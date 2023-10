Z 2,8 promila v krvi ustavljal druge voznike in jih spraševal, kje se nahaja

9.10.2023 | 13:50

Petkova nesreča v Bušeči vasi. (Foto: arhiv; PGE Krško)

Črnomaljski policisti so bili v soboto okoli 15. ure obveščeni o nenavadnem ravnanju voznika osebnega avtomobila na območju Vinice, ki naj bi ustavljal druge voznike, jih spraševal, kje se nahaja, deloval naj bi zmedeno. Policisti so ga izsledili in med postopkom ugotovili, da gre za 62-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,34 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in zaradi kršitev privedli v postopek pred pristojno sodišče, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Hudo poškodovan 15-letni voznik kros motorja

Policiste PP Šentjernej so iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo hudo poškodovanega 15-letnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kros motorjem. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila v petek na lokalni cesti med Orešjem in Osrečjem. 15-letnik je po prvih ugotovitvah zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in trčil v tovorno vozilo. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno sodišče.

Prometna nesreča v Bušeči vasi

V petek okoli 12.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Bušečo vasjo in Cerkljami ob Krki. Po prvih ugotovitvah je zanjo odgovorna 27-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levem smernem vozišču izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljala 19-letna voznica. 19-letnico so reševalci oskrbeli, po podatkih iz bolnišnice je utrpela lažje poškodbe. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin, povzročiteljici nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nezanesljiv ...

Policisti PP Sevnica so v petek zvečer zaradi nezanesljive vožnje v Sevnici ustavil voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da ima 36-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med hišno preiskavo zasegli pištolo

Črnomaljski policisti so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri osumljencu z Lokev. Našli in zasegli so pištolo in 23 nabojev. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je na parkirnem prostoru na Dilančevi ulici v Novem mestu nekdo iz osebnega avtomobila iz predala armaturne plošče izmaknil denarnico z gotovino.

V Semiču je v petek med 14. in 17. uro neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi garažna vrata vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in odnesel tri denarnice z dokumenti in gotovino.

S pašnika na območju Žuničev je med 1. 10. in 6. 10. nekdo odpeljal dve ovci. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 600 evrov.

V noči na soboto je na Glavnem trgu v Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal, pregledal prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

V kraju Ostrog na območju PP Šentjernej je med 5. 10. in 6. 10. nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel električne vodnike, bakrene izdelke in kosilnico. Z vlomom in tatvino je povzročil za 500 evrov škode.

V noči na nedeljo je v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za 1.500 evrov škode.

V Poljanah pri Mirni Peči je med 6. 10. in 8. 10. neznanec z delovišča odnesel gradbeni material in s tatvino povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Otoški cesti v Novem mestu je v minuli noči nekdo vlomil v rezervoarje treh tovornih vozil in iztočil gorivo.

Prijeli pet tihotapcev, ki so prevažali 33 tujcev

Policisti so na območju Lokev (PP Črnomelj) v soboto okoli 12. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW X5 poljskih registrskih oznak. 39-letni državljan Poljske je prevažal 12 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tri tujce je prevažal v prtljažniku.

Istega dne so na Obrežju ustavili osebni avtomobil znamke Volvo, romunskih registrskih oznak. 47-letni državljan Romunije je prevažal tri državljane Turčije.

Na Obrežju so v soboto kontrolirali tudi voznika Opel astre romunskih registrskih oznak. 33-letni državljan Romunije z dovoljenjem za bivanje v Italiji je prevažal tri Turke.

Včeraj so na Obrežju ustavili Peugeot francoskih registrskih oznak. 39-letni državljan Rusije z dovoljenjem za bivanje v Franciji je prevažal šest rojakov.

Na območju Obrežja so včeraj kontrolirali tudi voznika osebnega avtomobila Renault scenic francoskih registrskih oznak. 24-letni državljan Srbije je prevažal devet državljanov Turčije.

Tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 6. 10. in 9. 10. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Rakovec, Kapele, Loče, Jesenice na Dolenjskem, Sela pri Dobovi, Brežice, Cundrovec, Bukošek, Župelevec, Ribnica, Mostec, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 211 državljanov Afganistana, 102 državljana Maroka, 58 državljanov Pakistana, 27 Indije, 17 Bangladeša, 12 Iraka, 11 Turčije, devet državljanov Irana, sedem Kitajske, šest Turčije, štiri državljane Sirije, Šrilanke in Sierra Leoneja, tri državljane Alžirije in Sudana, dva državljana Gvineje, Nepala in Kameruna ter državljana Jemna, na območju PP Črnomelj (Žuniči, Dalnje Njive, Zilje) pa 18 državljanov Maroka in na območju PP Metlika (Rakovec) pet državljanov Pakistana in državljana Indije. Na območju PP Trebnje (Mirna) soprijeli državljana Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 6. 10. in 9. 10. posredovali v 279. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 745 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 19 prometnih nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 38. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, nesreč pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.