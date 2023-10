Za malico so imeli ocvirkovo potico

9.10.2023 | 14:30

Članice DKŽ Šmarjeta so ličkanje letos organizirale pri Blažičevih na Štravberku.

Šmarjeta, Štravberk - Da ličkanje koruze ostaja eno od jesenskih kmečkih opravilih, ki ljudi na podeželju še povezuje, se trudijo v Društvu podeželskih žensk Šmarjeta.

Nekajkrat so že ličkali pri njih doma, te dni pa so ga članice pripravile pri Blažičevih na Štravberku, kjer se jih je pod kozolcem zbralo okrog deset, od žensk do moških. A ni bilo na programu le delo – ličkarji so ob delu tudi zapeli, takt pa je dajal harmonikar Tomaž.

Kot pove predsednica društva Alenka Avsec, se trudijo ohranjati ta običaj, druženja pa je že tako premalo. Oličkano koruzo so spletli in se sedaj suši v toplarju ter krasi domačijo.

Pridne ličkarje so ob koncu pogostili s tradicionalno malico: ocvirkovo potico, ob kateri je še kako prijal mošt.

Prihodnje leto pa spet!

L. Markelj, foto: DPŽ Šmarjeta

