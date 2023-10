Koncert MePZ Lisca Sevnica in MePZ Slovenski dom Zagreb - brez predsodkov pri glasbeni in kulturni izmenjavi

9.10.2023 | 10:00

Nada Novšak, predsednica MePZ Lisca Sevnica

Zborovodja MePZ Slovenski doma Ivica Ivanović

MePZ Lisca

MePZ Slovenski dom Zagreb

Skupni nastop obeh zborov

Sevnica - Lani je Mešani pevski zbor (MePZ) Lisca Sevnica praznoval 45-letnico delovanja, s prijatelji iz MePZ Slovenski dom Zagreb, s katerimi je na prvi oktobrski petek pripravil v sevniški kulturni dvorani koncert, pa sodeluje že 19. leto. Letošnje leto je bilo za sevniške pevce zborovsko bogato: maja so gostili Dalmatince - zbor iz Splita, poletje so zaznamovali skupaj z Oktetom Jurij Dalmatin in pripravili koncert Večer pod zvezdami, v idiličnem primorskem kraju, v Opatjem selu. Kot je napovedal moderator petkovega koncerta Ciril Dolinšek, pa bodo konec leta Liščani prepevali na božičnem koncertu v največji slovenski katedrali v Gornjem Gradu. V 46. letih se je v MePZ Lisca zvrstilo več zborovodij, od leta 2019 pa zbor vodi Petra Stopar, ki je tudi prevzela taktirko ob že tradicionalnem koncertu s hrvaškimi pevskimi prijatelji.

Začetki MePZ Slovenski dom Zagreb pa segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja. Že leta 1930 so delovali kot mešani, moški in ženski zbor. Častitljivo 90-letnico pa je zbor obeležil lani s koncertom v glasbeni akademiji v Zagrebu. Danes zbor šteje 27 pevk in pevcev in pravijo, da so ponosni na pevce, ki pojejo v zboru že več kot 20 let. Zbor od leta 2011 vodi Ivica Ivanović. Pojejo slovenske narodne, tradicionalne in umetne pesmi. Z delovanjem in nastopi pevski zbor ohranja slovensko narodno zavest, slovenski jezik in slovensko pesem. Zelo radi se odzovejo na prireditve v organizaciji narodnih manjšin mesta Zagreb. Udeležujejo pa se tudi velikih zborovskih srečanj, kot sta Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in revija pevskih zborov Primorska poje. Svoje pevske izkušnje pa radi delijo tudi v sodelovanju z drugimi pevskimi zbori doma in v tujini.

»Pevci vemo, da tekmovalnost in materializem ne prinašata notranjega miru in zadovoljstva«

Predsednica MePZ Lisca Nada Novšak se je pred zaključkom koncerta, na katerem sta zbora najprej zapela po šest pesmi, najbolj priljubljenih iz svojega repertoarja, nato pa še skupno, Tam sem jaz doma, zahvalila prijateljem za prijeten pevski večer, ki so ga sooblikovali. »Pevci vemo, da tekmovalnost in materializem ne prinašata notranjega miru in zadovoljstva, niti veselja in napredka. Smo mojstri sodelovanja, prilagajanja, vzorčni primer življenja v skupnosti, sobivanja in trajnostnega razvoja. Pevke in pevci obeh zborov prijateljujemo že od leta 2004. Izmenično gostujemo in organiziramo koncerte. V teh letih smo postali res pravi pevski prijatelji, kajti za glasbeno in kulturno izmenjavo pač ne more biti nikakršnih predsodkov pri ljudeh, ki dobro mislimo v srcu,« je dejala.

Člani MePZ Slovenski dom Zagreb vsako leto napišejo kakšno knjigo, in zadnjo - Slovenske barve Zagreba in okolice, ki jo je napisala članica Slovenskega doma, so podarili tudi sevniškim prijateljem.

P. P.

Galerija