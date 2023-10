FOTO: Na sejmu tudi igrali in peli

9.10.2023 | 11:00

Marija Lubšin iz Doma upokojencev Brežice plete nogavice, ki jih je imela tudi na sejmu.

Petra Novak s kvačkami uresničuje svoje brezmejno ustvarjalno domišljijo.

Instrumenti Vlada Nunčiča so zmeraj zanimivi. (Foto: M. L.)

Brežice - Posavski muzej Brežice je pripravil v soboto tradicionalni Sejem rokodelskih znanj in grajsko tržnico starin. Na grajskem dvorišču so posamezniki in nekaj društev in ustanov ponujali izdelke iz zelišč, pletenine, veliko okraskov, knjige in precej starin. Muzej je za otroke in družine pripravil nekaj različnih delavnic, obiskovalcem je predstavil projekt Banova domačija – okusimo dediščino ter jih popeljal na voden ogled svoje razstave Harmonija 4 elementov.

Vlado Nunčič iz Nove vasi pri Šmarju pri Jelšah je tudi letos igral na lajno in oprekelj. Na instrumentih so se poizkusili tudi nekateri obiskovalci, nekaj jih je ob instrumentih tudi zapelo.

M. L.

Galerija