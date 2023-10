Zbor občanov - O domu starejših in novem trgovcu

9.10.2023 | 11:50

Na zbor občanov na Trebelnem je prišlo okoli 40 ljudi. (Foto: R. N.)

Trebelno - Okoli 40 ljudi se je na Trebelnem udeležilo zbora občanov, na katerem je bilo veliko govora o občinskih naložbah, predstavljen je bil participativni proračun, na koncu pa so besedo dobili tudi občani, da so povedali, kaj jih žuli. Dva dni prej so zbor občanov pripravili tudi v Mokronogu. Župan mag. Franc Glušič je na Trebelnem najprej govoril o obnovi državne ceste in gradnji pločnika skozi naselje Puščava. Poudaril je, da je Občina Mokronog - Trebelno odkupila potrebna zemljišča in tudi v letošnjem proračunu predvidela 150.000 evrov, prihodnje leto pa še 300.000 evrov za naložbo, ki je sicer ocenjena na 2,5 milijona evrov. Večji del bi torej pokrila država, zato so čakali na njeno odločitev o sofinanciranju. A pred dnevi so izvedeli, da bo država denar namenila za druge pomembnejše projekte. »Kaj bo prihodnje leto, pa še ne vemo,« je dejal Glušič.

Tudi o novem trgovcu je bil govor na zboru občanov na Trebelnem – Pločnika skozi Puščavo letos ne bo – Občina na nekaterih javnih stavbah načrtuje postavitev sončnih elektrarn – Občani bi z radarji omejili prehitre voznike

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Rok Nose