FOTO: Iliću pokal dirke Night Strike

8.10.2023 | 17:30

Nikola Ilić je osvojil pokal sobotne dirke.

Ljubitelji divjih voženj, hrupa avtomobilskih motorjev, dima in prahu so prišli na svoj račun skozi vse sobotno popoldne tja do polnoči.

Matija Podhraški je s svojo spektakularno predstavo na motorju jemal dih gledalcem.

Krško - Na Racelandu v Krškem je danes na vrsti tretji dan dogodka Night Strike, in sicer JapMeet, zbor japonskih vozil.

Včeraj se na dirkališču pomerilo 35 voznikov iz sedmih držav. Po izločilnih vožnjah v parih, v katerih sta bila voznika izmenično vodilni in spremljevalni, so se pomerili v zaključni etapi, t. i. Top 4 drivers. Po tej dirki je bila končna razvrstitev: 1. Nikola Ilić, (Srbija, z avtomobilom Nissan S13), 2. Dan Alberto »Riccio«, (Italija, Nissan S14), 3. Marko Brdek, (Hrvaška, BMW E46) in 4. Clemens Kauderer, (Avstrija, Toyota Corrola AE86).

Ilić je prejel pokal nekaj pred polnočjo. Le nekoliko pred tem so zaključili zadnjo dirko, potem ko so zaradi manjšega trčenja dveh avtomobilov prekinili vožnje, sodniki so se posvetovali o nadaljevanju, ekipi mehanikov udeleženih vozil pa so spet usposobili avtomobila.

V odmorih med posameznimi dirkami je nastopil hrvaški kaskader na motorju Matija Podhraški, ki je zbrane navdušil s svojo izjemno predstavo, med drugim s stojo na glavi med vožnjo.

Obiskovalci so se v izjemno lepem vremenu lahko tudi sami zapeljali po dirkališču, in sicer kot sopotniki v drift – taksiju.

V okviru tridnevnega dogodka, ki je eden največjih tovrstnih na Balkanu, so se v petek vozniki pomerili v kvalifikacijskih vožnjah.

M. L.

