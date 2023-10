33. Art Kum 2023 na sevniškem gradu

8.10.2023 | 13:00

33 ART KUM 2023

Aleš Guliš med nagovorom

Chris Miller

Eva Urh se zahvaljuje Zoranu Cvarju

Rok Železnik

Sevnica - Gulič: »Ta kraj in ta mir pri Chrisu, drugačni razgledi, lahko potegnejo iz vsakega ustvarjalca nekaj novega.«

Do začetka novembra bo v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu na ogled likovna razstava Art Kum 2023, ki je likovnim ustvarjalcem dajala tokrat navdih predvsem ob razgledih na okolico zasavskega očaka s Počakovega oz. Svibnega. Razstavljajo slikarji, oblikovalci in fotografi: Bogdan Barovič, Jože Potokar Cvrčo, Milan Razboršek, Vida Praznik, Nevenka Flajs, Severina Trošt Šprogar, Stanka Bantan, Robert Hiršl, Lojze Adamlje, Jure Crnkovič, Nina Gole, Vukašin Šobot, Lojze Kališnik, Nena Bedek, Vili Lamovšek, Janez Mišo, Benjamim Kreže, Vesna Lenič Kreže, Zdravko Dolinšek in Bojan Dremelj. Pretežno prihajajo iz Zasavja in Posavja.

Ob otvoritvi razstave je Eva Urh, svetovalka za kulturo na sevniškem javnem zavodu KŠTM izrazila zadovoljstvo, da ustvarjalci na likovnih kolonijah Art Kum že kar redno gostujejo na sevniškem gradu in bogatijo kulturno ponudbo v Posavju in Zasavju. Zoran Cvar, predsednik Društva za umetnost Kum, se je zahvalil KŠTM-ju za dobro sodelovanje in umetnikom za letos ustvarjena dela ter še posebej Američanu Chrisu Millerju za gostoljubje ustvarjalcem likovne kolonije na njegovi pristavi.

Dolgoletni kulturni delavec in nekdanji vidnejši slovenski politik Aleš Gulič iz Trbovelj je izrazil zadovoljstvo, da že 33. Art Kum zopet gostuje na sevniškem gradu, kjer se je sicer naselil že pred leti in je po njegovih besedah »eden najlepših gradov v Sloveniji, čeprav ni tako bogato okinčan, kot nekateri«. Kot je dejal, je razstava Art Kum, gledano zgodovinsko, poklon tistim, z Albertom Felicijanom iz takratne sevniške Zveze kulturnih organizacij na čelu in njegovim sodelavcem, ki so prispevali, da se je grad ohranil in tako lepo obnovil.

»Tudi letos Kum, kot običajno, ni bil osrednja točka slikarskega opazovanja, ampak je bil odnos ustvarjalcev do vse te krajine, na dolenjsko stran Kuma in ne na zasavsko stran, ki jo bolj poznajo, zato ga na podobah ustvarjalcev ni. Ta kraj in ta mir pri Chrisu, drugačni razgledi lahko potegnejo iz vsakega ustvarjalca nekaj novega. Kum pa je kot svetilnik, ki ga vidiš od Krškega do Kranja,« je dejal Gulič.

Za glasbeno popestritev otvoritev razstave je poskrbel glasbenik Rok Železnik iz Radeč. Ob zaključku razstave je počastil zbrane Zoran Cvar, ki je le dan poprej praznoval 65. rojstni dan, z modro frankinjo Grajska kri, iz grajskega vinograda, v katerem bo danes, 8. oktobra, potekala 15. grajska trgatev.

P. P.

Galerija