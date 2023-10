Ivančani s tretjo zmago, Dobova še naprej brez točk

8.10.2023 | 09:40

Zmaga Sviša v Slovenj Gradcu (Fotografiji: FB RK Sviš Ivančna Gorica)

Potem ko so Ribničani v petek krogu prve moške rokometne lige že v četrtek klonili proti velenjski zasedbi, v t.i. cvičkovem derbiju pa so v petek Trebanjci premagali Novomeščane, je zmago včeraj zabeležil ivanški Sviš, medtem ko je Dobova po porazu z Ljubljano še naprej brez točk.

Slovenj Gradec - Sviš Ivančna Gorica 25:26 (13:11)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so v 5. krogu lige NLB v gosteh premagali Slovenj Gradec s 26:25 (11:13).

* Športna dvorana, gledalcev 650, sodnika: Pukšič in Satler.

* Slovenj Gradec: Leben, Marković, Smolnikar, Majcen, Levc 3, Šol, Kotar 1, Svečko 2, Lesjak, Pandev 4, Eskeričić 6 (3), Starc, Saleznik, Lampret 4, Štumpfl 4 (1), Jankovskij 1.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 3, Justin 1 (1), Tekavčič 1, Stopar, Omahen, Kutnar, Pirnat, Grum 7, Marojević 6 (5), Korošec, Kompare, Košir 4 (1), Erčulj, Vidmar 4 (1).

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 6 (4), Sviš Ivančna Gorica 8 (8).

* Izključitve: Slovenj Gradec 16, Sviš Ivančna Gorica 18 minut.

* Rdeča kartona: Kutnar (57.), Eskeričić (59.).

V obračunu ekip iz sredine razpredelnice se je zmage veselila Ivančna Gorica. Za Dolenjce je to že tretja zmaga v sezoni na štirih dvobojih, v "rezervi" pa imajo še neregistriran neodločen izid proti Celjanom v drugem krogu.

Izbranci domačega trenerja Nenada Maksića so dobro odprli tekmo. V osmi minuti so povedli s 5:1, a so jim Dolenjci štiri minute kasneje povsem zadihali za ovratnik (5:6). V nadaljevanju se je na Koroškem odvijal enakovreden boj, do odhoda na veliki odmor pa so bili v rahli prednosti domači rokometaši.

Na polčasu so imeli dva gola prednosti (13:11), ki pa se je v začetku drugega polčasa "stopila". Tekma je bila nato povsem odprta, ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj zbrani gostujoči rokometaši.

Po dveh zadetih sedemmetrovkah v režiji Marka Marojeviča in Janeza Gruma iz igre so v zadnji miniti imeli dva gola naskoka (26:24), "lepega kapitala" pa nato niso zapravili vse do zadnjega zvoka sirene.

V dolenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Grum s sedmimi, v koroški pa Kristian Eskeričić s šestimi goli.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Krko.

Dobova - Ljubljana 30:31 (19:16)

Rokometaši Ljubljane so v 5. krogu lige NLB v gosteh premagali Dobovo z 31:30 (16:19).

* Športna dvorana, sodnika: Žibret in Teršek.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban, Gerjovič 1, Blagojević, Romih 6 (2), Jovanović 3, Maslovar 2, Rantah 7 (1), Mladkovič, Ferenčak 5, Kozolić 1, Tajnik 4, Veršovnik, Maček, Abramović 1.

* Ljubljana: Kromar, Mlakar 1, V. Lukman 3, Gaberc, Vrbinc, Jaklič 6, Novak 1, Brulec, Nosan, Kamnikar 5, Makivić 2, Kamenicki, J. Lukman 3, Pernovšek 1, Gombač, Tomšič 4 (2), Ključanin 5.

* Sedemmetrovke: Dobova 5 (3), Ljubljana 3 (2).

* Izključitve: Dobova 18, Ljubljana 6 minut.

* Rdeči karton: V. Lukman (58.).

V obračunu ekip z dna razpredelnice je smetano pobrala Ljubljana. Za zasedbo iz slovenske prestolnice je to prva zmaga v sezoni 2023/24, posavska pa je doživela peti poraz.

Izbranci domačega trenerja Damjana Radanoviča so sijajno odprli tekmo. Takoj so povedli s 3:0, nato gostom ušli na pet golov (7:2, 8:3, 10:5). V prvem polčasu so vseskozi imeli rezultatski nadzor, na veliki odmor so se odpravili s prednostjo treh golov (19:16).

V drugi polovici tekme so varovanci gostujočega trenerja Romana Šimona tekmo hitro postavili v začetno izhodišče. Po izenačenju 20:20 se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, tehtnica se je nagibala na eno in drugo stran.

V "igri živcev" so se bolje znašli ljubljanski rokometaši, zmagoviti gol pa je v samih izdihljajih tekme iz (pol)nasprotnega napada dosegel Matevž Jaklič, ki je bil s skupno šestimi goli tudi najbolj učinkovit strelec svoje ekipe. Pri Dobovčanih je Nik Rantah dosegel sedem zadetkov.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici.

* Izidi, 5. krog:

- četrtek, 5. oktober:

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 38:33 (16:16)

- petek, 6. oktober:

Celje Pivovarna Laško - Koper 40:27 (18:15)

Krka - Trimo Trebnje 25:30 (10:15)

Dobova - Ljubljana 30:31 (19:16)

- sobota, 7. oktober:

Slovenj Gradec - Sviš Ivančna Gorica 25:26 (13:11)

Urbanscape Loka - Škofljica 29:30 (13:17)

LL Grosist Slovan - Jeruzalem Ormož 28:30 (13:18)

- lestvica:

1. Gorenje Velenje 5 5 0 0 164:129 10

2. Trimo Trebnje 5 4 0 1 150:120 8

3. Krka 5 3 1 1 144:126 7

4. Jeruzalem Ormož 5 3 1 1 136:1129 7

5. Celje Pivovarna Laško 4 3 0 1 137:116 6

6. Sviš Ivančna Gorica 4 3 0 1 109:104 6

7. Škofljica 5 2 1 2 130:135 5

8. Riko Ribnica 5 2 0 3 160:159 4

9. Koper 5 2 0 3 140:145 4

10. Slovenj Gradec 5 1 1 3 132:135 3

11. LL Grosist Slovan 5 1 1 3 136:144 3

12. Urbanscape Loka 5 1 1 3 131:150 3

13. Ljubljana 5 1 0 4 139:174 2

14. Dobova 5 0 0 5 108:150 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.