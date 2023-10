FOTO: Kamničani v Novem mestu niso dovolili presenečenja

8.10.2023 | 10:15

Pri Novomeščanih je bil z desetimi točkami najbolj učinkovit Matic Rojnik.

Pri gostih pa je bil nezaustavljiv Kubanec Lazaro Brunet, ki je prispeval 13 točk.

Novo mesto - Začela se je tudi nova sezona državnega prvenstva v odbojki. Novomeščani so sinoči doma gostili Calcit Volley, ki je v dvorano Marof pripotoval oslabljen, saj sta zaradi reprezentančnih obveznosti manjkala korektor Nik Mujanović in podajalec Uroš Planinšič, a se mu to ni kaj dosti poznalo. Kamničani, ki ciljajo na vrh, so slavili prepričljivo zmago s 3:0 (19, 22, 14).

Krka je slabo odprla tekmo, že po nekaj minutah je bilo na semaforju 6:0 za goste. Trener domačih Jernej Rojc je namesto Nejca Kožarja na parket poslal drugega podajalca Kanadčana Camerona Kerna, ki je poživil igro. Ko so se Novomeščani otresli začetne nervoze in popravili sprejem, so bili povsem enakovredni Kamničanom, ki so imeli sredi niza le še točko prednosti (17:16). A nato so domači znova popustili, do konca niza so osvojili le še tri točke.

Drugi niz so krkaši začeli veliko bolje. Dobro so sestavljali blok, zato je bilo igralcem v obrambi veliko lažje ujeti kakšno žogo in jo spraviti do podajalca. Novomeščani so povedli s 6:2, Kamničani pa so nato le vzpostavili ravnotežje in izenačili na 11:11. Tudi v nadaljevanju niza so imeli rahlo pobudo, vodili že za tri točke, po uspešnem napadu novinca v novomeškem moštvu Matica Rojnika pa se je Krka približala na 22:23. Vse upe po presenečenju sta pokopala Uroš Nikolič, ki je bil uspešen v napadu, in nezaustavljivi Kubanec Lazaro Brunet, ki je močnim servisom postavil končnih 25:22.

V zadnjem nizu domači so domači hitro preveč zaostali. Še bolj je do izraza prišla kakovost kamniških odbojkarjev, ki so vseskozi držali visoko raven igre. Pritiskali so z začetnimi udarci, zato so imeli Novomeščani precej težav na sprejemu, posledično so težje razvili hitre napadalne akcije.

»Tekmo smo zelo slabo odprli. Nato smo končno pokazali malo več energije, bolje sprejemali in smo se lahko borili s Kamničani. Smo pa videli, da čim pademo na sprejemu, potem ne moremo igrati proti tako kvalitetni ekipi, kot je Kamnik, zato bomo morali v prihodnje na temu še precej delati,« je povedal kapetan Krke Martin Kosmina.

Sportklub 1. A DOL, 1. krog:

Krka : Calcit Volley 0:3 (-18, -22, -14)

Krka: Medved, G. Erpič, Kosmina 9, Bregar 4, Verdinek, Kožar 1 (1 as), Pulko, U. Erpič 6 (2 bloka), Lindič 1, Kern 1, Rojnik 10.

Calcit: Vinkovič, Lazar 1 (1 as), Karadža, Košenina, Nikolić 9 (2 asa), Okroglič 8 (1 blok), Bošnjak 9 (2 asa, 1 blok), Mitrašinović, Brunet 13 (2 asa, 1 blok), Oman, Bakonji 2 (1 as), Pavlovič 8 (2 asa, 3 bloki).

Fužinar Sij Metal : Merkur Maribor 2:3 (24, 30, -21, -16, -15)

Hiša na kolesih : Panvita Pomgrad 2:3 (26, 17, -17, -22, -10)

- sreda, 25. oktober:

ACH Volley : Alpacem Kanal

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija