1. SNTL: Polovični izkupiček Novomeščanov

8.10.2023 | 09:00

Trojica krkašev – Šmaljcelj, Jedlovčnik in Pintar - je v prvi tekmi klonila proti Mariboru. Naslednjo soboto pa igra v Ljubljani proti Slovanu. (Foto: NTK Krka)

V prvem krogu 1. SNTL za moške je v Novem mestu proti Krki aktualni državni prvak Maribor včeraj slavil s 4:0, že v četrtek pa je ŠD SU v Mengšu zmagal s 4:1.

Državni prvaki so sezono začeli v Novem mestu in po pričakovanjih prišli do zanesljive zmage. Trojka Tomaž Roudi, Matevž Črepnjak in Gregor Komac je v posamičnih dvobojih premagala Aljaža Šmaljcelja, Janeza Jedlovčnika in Denisa Pintarja, Komac in Črepnjak pa sta bila uspešna tudi v dvojicah.

Že v četrtek je v prvi tekmi prvega kroga ŠD SU po dveh zmagah Uroša Slatinška v posamičnih dvobojih, ki je z Jožkom Omerzelom dobil tudi igro dvojic ter eni Jureta Slatinška pričakovano slavil v Mengšu. Za domačine je bil uspešen Andraž Avbelj.

M. K.