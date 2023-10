Starši opozarjajo na slabo stanje šol in vrtcev

7.10.2023 | 18:30

Pisno pobudo je županu Jožetu Papežu predala predsednica sveta staršev OŠ Žužemberk Maruša Dumitrov. (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - Na zadnji seji sveta staršev Osnovne šole Žužemberk so predstavniki razredov nanizali več pritožb glede prometne varnosti okrog osnovne šole v Žužemberku, stanja matične in podružničnih šol ter okoliških površin in tudi glede neodzivnosti občine o potrebnih naložbah v šole in vrtce. Na občino so naslovili pisno pobudo, ki jo je ob koncu prve seje občinskega sveta po poletnih počitnicah županu Jožetu Papežu v imenu staršev vrtčevskih in šoloobveznih otrok, sveta staršev in osnovne šole predstavila in predala predsednica sveta staršev Maruša Dumitrov.

Pisna pobuda staršev šolarjev in vrtičkarjev, da naj občina vendarle nekaj ukrene – Neurejena in nevarna prometna pot okrog matične šole v Žužemberku, radon v podružnicah, ni primernih igrišč, v dvorskem vrtcu poleti 28 stopinj na hodniku …

M. Žnidaršič