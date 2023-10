Na 27. srečanju obrtnikov in podjetnikov priznanja jubilantom- diamantni ključ Pavlu Iskri

7.10.2023 | 15:00

Diamantni ključ za Pavla Iskro

Častni član OOZ Novo mesto Jožef Dulc

Priznanje za posebne dosežke Radku Luzarju

Šentjernej - Včerajšnje 27. srečanje obrtnikov in podjetnikov, članov OOZ Novo mesto, je, kot sporočajo iz Območne obrtno-podjetniške zbornice, potekalo v notah solidarnosti ob poplavah, podelitvah podjetniških žlahtnih plaket in ključev za desetletja jubilejev dela v obrti in delovanja v neobrtnih dejavnostih. Na vrhuncu večera so podelili celo diamantega za 50 let dela v obrti, in sicer Pavlu Iskri (podjetje I-les d.o.o.) ter imenovali novega častnega člana Jožefa Dulca, ustanovitelja podjetja DULC instalacije d.o.o.

Slovesna prireditev je potekala v KC Primoža Trubarja pod okriljem Občine Šentjernej in župana Jožeta Simončiča, obrtnike in podjetnike pa sta nagovorila tudi predsednica Območne obrtno-podjetniške zbornice Mojca Andolšek in predsednik OZS Blaž Cvar.

Oba sta poudarila pomen malega gospodarstva, ki je ''gonilna sila naše države.'' Pohvalila pa sta tudi vse obrtnike in podjetnike, ki so po nedavnih poplavah nesebično priskočili na pomoč prizadetim, in sicer s posebno akcijo celovite obnove vodnih in plinskih instalacij, ogrevanja in prezračevanja, elektro-instalacij, izvedbe gradbenih del in izdelavi oziroma montaži opreme poplavljenega gostinskega lokala Rafaela Škufce na Prevaljah.

Da ne smemo zgolj trošiti, kar gospodarstvo ustvari, pa je v nagovoru opozoril domači župan Jože Simončič in povedal še, da je delo in podjetniške dosežke potrebno znati ceniti in vse ustvarjeno tudi pravilno razporejati in vlagati.

Celotna prireditev in podelitev je bila, kot sporočajo iz zbornice, slikovit prikaz od kalitve semena do rastline, rasti drevesa do debla in oblikovanja lesa do izdelka, na način kot se je vila pot diamantnega podjetnika v lesni stroki. Letošnjih jubilantov je bilo 60.

Radku Luzarju oz. podjetju L-tek d.o.o. iz Šentjerneja je predsednica OOZNM podelila priznanje za posebne gospodarske in podjetniške dosežke.

Prejemniki najžlahtnejših priznanj

Bronasti ključ za 35 let dela v obrti so prejeli:

DRAGO HOČEVAR s.p. Elektromehanika Škocjan; MONTAŽA MUŠIČ d.o.o. Sakib Mušič Instalaterstvo Šmarješke Toplice; MIZARSTVO NOVINEC d.o.o. Marija Novinec Mizarstvo Straža; STREŠNIKI GOLOB d.o.o. Marjan Golob Izdelava cementnih izdelkov Mirna Peč in MILAN ŠPOLAR s.p.Gostinstvo Mirna Peč.

Srebrni ključ za 40 let dela v obrti so prejeli:

ENSI d.o.o. Alenka Papež, Andrej Papež Instalaterstvo Novo mesto; ANA MARIJA FILIPIČ s.p. (Mihael Filipič) Kovinarstvo Žužemberk in KGN d.o.o. Stanko Novinc Kovinarstvo Dvor.

Zlati ključ za 45 let dela v obrti so prejeli:

DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, d.o.o. Matej Dulc Instalaterstvo Škocjan; JOŽE NOVINC s.p. Kovinska galanterija Žužemberk; FRANC PERŠE s.p. Gostinstvo Šmarješke Toplice in GOSTILNA VOVKO Rok Vovko s.p. Gostinstvo in prenočišča Brusnice.

Diamantni ključ za 50 let dela v obrti je prejel:

I-LES ISKRA d.o.o. Pavel Iskra LESNI CENTER za razvoj, proizvodnjo in prodajo masivnih enoslojnih in troslojnih plošč Žužemberk.

M. K.

Foto: OOZ Novo mesto

