FOTO: Cvičkov derbi Trebanjcem

7.10.2023 | 09:20

Miodrag Ćorsović v primežu Aljaža Lavriča in Vojislava Vukića

Marko Majstorović je dosegel 7 zadetkov.

V dvorani Marof so se zbrali številni navijači obeh moštev.

Novo mesto - Rokometaši Trima Trebnje so na tako imenovanem cvičkovem derbiju s 30:25 premagali sosede iz Novega mesta, ki so v domači dvorani Marof doživeli prvi poraz v letošnji sezoni.

Trebanjci so imeli v prvem polčasu pobudo. Pridno so izkoriščali napake krkašev, ki so se mučili tudi s slabo realizacijo v napadu. Trimo je tako na odmor odšel s petimi zadetki prednosti (15:10).

V nadaljevanju so se bledi Novomeščani vendarle prebudili in z delnim izidom 6:0 povedli s 16:15. Domači navijači so noreli od navdušenja, drugače je bilo na tribunah, kjer so bili Trebanjci, ki so kar osem minut čakali na prvi zadetek Trima v drugem polčasu. Varovancem Uroša Zormana je nato stekla igra v napadu, tudi v obrambi so bili čvrsti, kar se je hitro poznalo pri rezultatu. V 46. minuti so ob štirih zadetkih prednosti znova lažje dihali.

Krka se je dve minuti pred koncem po zadetku Aljaža Lavriča približala na 25:27, vse njihove upe po preobratu pa so Trebanjci pokopali že z naslednjo uspešno napadalno akcijo, ki jo je zaključil Krešimir Krešić.

»Po dobrem začetku smo slabše odprli drugi polčas. Nismo se držali dogovora, Krka se je približala in povedla, tako da se je tekma spet odvijala po željah publike. Kmalu smo prevzeli kontrolo nad tekmo in z malo sreče in dobrih obramb vratarja prišli do končne zmage,« je po tekmi povedal Jan Jurečič, igralec Trima Trebnje.

»Žal nam je za slabo odigran prvi polčas, saj smo dokazali, da lahko igramo tudi proti lokalnemu tekmecu. S tem, ko smo se takoj v drugem polčasu z zaostankom petih golov takoj vrnili v igro smo kasneje naredili ključnih nekaj napak v končnici in tekmo nesrečno izgubili. Glave so vroče, verjamem, da se bomo do naslednje tekme zbrali in se znova vrnili v zmagovalni ritem,« pa je dejal krkaš Nace Zajc.

Liga NLB, 5 krog:

Gorenje Velenje : Riko Ribnica 38:33 (16:16)

Celje Pivovarna Laško : Koper 40:27 (18:15)

Krka : Trimo Trebnje 25:30 (10:15)

Dobova : Ljubljana 30:31 (19:16)

- danes:

Slovenj Gradec : Sviš Ivančna Gorica

Urbanscape Loka : Škofljica

LL Grosist Slovan : Jeruzalem Ormož

Lestvica:

1. Gorenje Velenje 5 5 0 0 164:129 10

2. Trimo Trebnje 5 4 0 1 150:120 8

3. Krka 5 3 1 1 144:126 7

4. Celje Pivovarna Laško 4 3 0 1 137:116 6

5. Jeruzalem Ormož 4 2 1 1 106:101 5

6. Sviš Ivančna Gorica 3 2 0 1 83:79 4

7. Riko Ribnica 5 2 0 3 160:159 4

8. Koper 5 2 0 3 140:145 4

9. Slovenj Gradec 4 1 1 2 107:109 3

10. LL Grosist Slovan 4 1 1 2 108:114 3

11. Škofljica 4 1 1 2 100:106 3

12. Urbanscape Loka 4 1 1 2 102:120 3

13. Ljubljana 5 1 0 4 139:174 2

14. Dobova 5 0 0 5 108:150 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana.

Besedilo in fotografije: R. N.

