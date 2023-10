Novomeška bolnišnica išče direktorja

7.10.2023 | 10:30

Milena Kramar Zupan (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Svet Splošne bolnišnice Novo mesto je v uradnem listu objavil javni razpis za direktorja bolnišnice. Zdajšnji direktorici Milena Kramar Zupan namreč konec leta poteče drugi štiriletni mandat. Novembra 2015 je je vodstvo bolnišnice prevzela od Mire Retelj, ki jo je vodila 17 let.

Prijave je treba poslati v 15 dneh, kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh.

Kot določa razpis, je lahko za direktorja bolnišnice imenovan kandidat, ki ima med drugim ustrezno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vodenja in ki predloži program dela in razvoja bolnišnice.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev bo preverila razpisna komisija, ki bo kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, tudi povabila na predstavitev.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandatne dobe je lahko kandidat ponovno imenovan, je zapisano v razpisu.

Direktorja bolnišnice sicer imenuje svet zavoda s soglasjem vlade.

STA; M. K.