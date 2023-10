Dolenjski ''Satan'' pobegnil s skuterjem

6.10.2023 | 19:00

Tomaž Simonič alias Satan pred leti na novomeškem okrožnem sodišču. (Foto: arhiv DL)

Stari znanec policije in razvpiti prestopnik Tomaž Simonič, imenovan tudi Satan, prestaja 10-letno zaporno kazen. Kljub varovalnem spremstvu mu je uspelo pobegniti, njegove nekdanje žrtve nasilja je strah, kaj bi se lahko zgodilo.

Simonič, doma sicer z Dolenjske, je že poskrbel za strah in trepet domačinov. Zgodba se je začela že leta 2015, ko jev Dolenjskih Toplicah mahal s pištolo in streljal tako pred hišo kot tudi v njej. Družino je ustrahoval, da jih bo postrelil, zadnji naboj pa da bo privarčeval zase. Domači so na skrivaj poklicali policijo in ob njihovem prihodu je streljal v očeta družine in ga ranil v ramo. Povod za tako ravnanje je bil razpad zveze med Simoničem in hčerko omenjene družine, s čemer se ni mogel sprijazniti. A ko so se vpletli odvetniki obrambe, so uspeli sodnike prepričati, da ni šlo za poskus umora, temveč uboja, za kar je predvidena milejša kazen. Obsojen je bil na deset let zapora.

Med vikend izhodom iskal priložnost za »soočenje«

Nekdanji borec mešanih borilnih veščin pa je kasneje spet poskrbel za veliko razburjenja, to pot na drugem koncu Slovenije, v Mežici. Pred nekaj meseci je izkoristil vikend izhod iz zapora in je v lokalu, v njem je bilo okoli 40 ljudi, iskal priložnost za »soočenje«. Po nekaterih informacijah naj bi že takrat spet opletal celo s pištolo. Ko je postalo prenapeto, je nekdo poklical policijo. Po opravljenem pogovoru so ga policisti pospremili nazaj v zapor. »Bravo za te delavce, ki agresivnega človeka pustijo ven, čeprav je že hotel pobiti vso družino in policiste, za kar je bil tudi obsojen,« je takrat potarnal vir blizu policijske preiskave.

Ni bil vklenjen

Da bo mera polna, je včeraj spet aktivno posegel v dogajanje. V Ljubljani je med prevozom, bojda na zdravstveni pregled v UKC Ljubljana, nekako presenetil varovalno spremstvo in ponovno pobegnil. Iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da je Simonič, ki ni bil vklenjen, pobegnil v dopoldanskem času. »Obsojenec je pobegnil ob prihodu v zdravstveno ustanovo, ko je zapuščal vozilo in se pognal v beg. Pravosodni policist je izvedel vse potrebne ukrepe za izsleditev obsojenca, ki je pobeg izvršil skupaj s pomočnikom na motornem kolesu. Ko je bil obsojenec med vožnjo na motornem kolesu (po informacijah N1 gre za skuter), ga je pravosodni policist uspel v prvi fazi zaustaviti, a je nato pobeg nadaljeval brez vozila, s hitrim tekom,« so sporočili in dodali, da mu je pravosodni policist sledil, ga zasledoval, a je Satan s pomočjo pomočnika na motornem kolesu spet uspel zbežati. Policisti so že izdali odredbo za razpis tiralice.

Simonič je sicer prestal že 80 odstotkov 10-letne zaporne kazni. V preteklosti je kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in koristil zunaj zavodske ugodnosti, med epidemijo covid-19 je bil tudi na prekinitvi prestajanja zaporne kazni, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Na upravi ob tem zanikajo namigovanja, ki so se pojavila v javnosti, da je bil pravosodni policist kakorkoli vpleten v pobeg in opustil dolžno ravnanje. Zanikajo tudi domneve, da je bil pobeg povezan s težavo pomanjkanja pravosodnih policistov, s katero se sicer sooča Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, "saj je bil obsojenec skladno z varnostno oceno na pregled peljan v spremstvu enega pravosodnega policista, nevklepan".

