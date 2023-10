FOTO: Prevrnil se je tovornjak, ki je prevažal bike, nekaj jih je poginilo

6.10.2023 | 18:15

Promet je ohromil prevrnjeni tovornjak s 40 biki. (Foto: D. J.; Radio Odeon)

Metliški policisti so zjutraj ob šestih na cesti od Metlike proti Novemu mestu obravnavali prometno nesrečo tovornega vozila, ki je prevažalo živino. Po prvih ugotovitvah je 41-letni voznik zaradi prevelike hitrosti trčil v obcestno ograjo, nato pa izgubil oblast nad vozilom s priklopnikom, ki ga je začelo zanašati in se je prevrnilo na desni bok. V priklopniku je bilo 40 bikov, težkih od 200 do 250 kilogramov, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Prisotnosti alkohola pri vozniku niso ugotovili, so mu pa napisali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti. Policisti so v postopku še ugotovili, da voznik ni imel predpisanega počitka, zato so uvedli postopek o prekršku še zoper delodajalca. Za živino (nekaj jih je poginilo in bilo poškodovanih) so poskrbeli predstavniki uprave za varnost hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bil promet oviran več kot štiri ure.

Ukradeni skiro našli na Prapreški



Okoli pol druge popoldne so včeraj na Otočcu pogrešili električni skiro. Poklicali so policiste in se spomnili, da so pred tem blizu opazili dve osebi. Policisti so po dobrih dveh urah električni skiro znamke Emotion 18S našli pri 24-letnici na Prapreški poti. Skiro so ji zasegli, njo pa bodo kazensko ovadili.



Na tuji njivi pobirale zelenjavo



Novomeški policisti so nekaj minut po sedmi uri zvečer v Srebrničah prijeli pet žensk, ki so se namenile kmetijski šoli odnesti 110 glav solate, 10 glav zelja in 60 kosov paprike (vse skupaj vredno okoli 350 evrov). Namero so jim preprečili policisti, ki so »pobrano« zelenjavo zasegli in jo vrnili lastnikom, da so poskrbeli za varno hrambo. Policisti pa so poskrbeli za pet osumljenk iz Brezja, Dobruške vasi in Željnega (območje Kočevja), starih med 15 in 56 let – vse bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine.



Vlom v hišo



V Zavratcu so policisti iz Sevnice opravili ogled kraja vloma v hišo. Storilci so v zadnjih dveh dneh izkoristili odsotnost lastnikov in vlomili vanjo, pregledali so prostore, lastnik pa pogreša motorno žago Stihl 041 in svetilko. Ocenjujejo, da so mu povzročili za okoli pesto evrov škode.

Migranti



Policisti so včeraj obravnavali 235 tujcev, ki so nezakonito prestopili notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tri so prijeli črnomaljski policisti pri Miličih, ostale pa so prijeli v Posavju (Rigonce, Dečno selo, Mokrice, dobova, Jesenice, Loče. Gregovce, Dobova, Loče, Kapele, Čatež, Jereslavec, Brežice).

Dan v številkah

Na številki policije so sprejeli 305 klicev, od tega je bilo 97 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

M. K.